Астрологи назвали невдалі дні для стрижки та фарбування волосся у вересні

Місячному циклові астрологи завжди надавали великого значення. Вони радять орієнтуватися на фази цього загадкового небесного тіла плануючи ділові зустрічі, важливі життєві події і подорожі. Ба більше, з Місяцем потрібно «радитись» навіть якщо ви збираєтеся підстригтися чи пофарбувати волосся.





Провідні українські астрологи склали спеціальний місячний календар на вересень. У ньому вони розписали вдалі та невдалі дні для походу у салон краси. Щоб зміна образу пройшла вдало, експерти із зірок та планет радять взяти до уваги поради з цього календаря.

Вдалі дні для стрижки у вересні

Згідно з місячним календарем найбільш вдалою стане стрижка зроблена 1, 6-7, 12-13, 17-18, 22, 24-25 та 29-30 вересня. Результат роботи майстра буде саме таким, якого ви очікували. А волосся після стрижки ще довго залишатиметься живим та об’ємним, ідеально триматиме надану йому форму.

Невдалі дні для стрижки у вересні

Категорично не рекомендують астрологи відвідувати перукаря у наступні дні: 2-4, 5, 8-11, 16, 20 та 26-27 вересня. Велика ймовірність, що вам зіпсують зачіску або підстрижуть занадто коротко. Так, що потім доведеться ще довго відрощувати волосся на стимулювати його ріст спеціальними косметичними засобами.

Вдалі дні для пофарбування волосся у вересні

Найкращого кольору та блиску волосся після пофарбування вдасться досягти в наступні дні: 5, 8, 12, 14, 17-18, 25, 28, а також 30 вересня. Це ідеальні дати для відвідин салону краси. Від майстра ви вийдете відчуваючи себе неймовірно привабливою. Та й волосся від фарби зовсім не постраждає. Навпаки – воно блищатиме ще дужче, ніж раніше.

Невдалі дні для пофарбування волосся у вересні

Утриматися від процедури пофарбування волосся астрологи радять 1, 3-4, 7, 11, 15-16, 18, 23-24 та 26 вересня. Результат може бути вражаючим у найгіршому сенсі цього слова. Якщо навіть майстер не зіпсує вам волосся, колір вийде зовсім не таким, якого ви очікували.

Також місячний календар радить 5 та 9 вересня триматися подалі від натуральних фарб, зокрема хни. А 6 вересня успішно може завершитися лише фарбування у світлі тони. Брюнеткам краще не ризикувати та перенести процедуру на інший день.