Астрологи назвали невдалі дні для стрижки та фарбування волосся у вересні
На які дати вересня не варто призначати візит до салону краси.
Місячному циклові астрологи завжди надавали великого значення. Вони радять орієнтуватися на фази цього загадкового небесного тіла плануючи ділові зустрічі, важливі життєві події і подорожі. Ба більше, з Місяцем потрібно «радитись» навіть якщо ви збираєтеся підстригтися чи пофарбувати волосся.
Провідні українські астрологи склали спеціальний місячний календар на вересень. У ньому вони розписали вдалі та невдалі дні для походу у салон краси. Щоб зміна образу пройшла вдало, експерти із зірок та планет радять взяти до уваги поради з цього календаря.
Вдалі дні для стрижки у вересні
Згідно з місячним календарем найбільш вдалою стане стрижка зроблена 1, 6-7, 12-13, 17-18, 22, 24-25 та 29-30 вересня. Результат роботи майстра буде саме таким, якого ви очікували. А волосся після стрижки ще довго залишатиметься живим та об’ємним, ідеально триматиме надану йому форму.
Невдалі дні для стрижки у вересні
Категорично не рекомендують астрологи відвідувати перукаря у наступні дні: 2-4, 5, 8-11, 16, 20 та 26-27 вересня. Велика ймовірність, що вам зіпсують зачіску або підстрижуть занадто коротко. Так, що потім доведеться ще довго відрощувати волосся на стимулювати його ріст спеціальними косметичними засобами.
Вдалі дні для пофарбування волосся у вересні
Найкращого кольору та блиску волосся після пофарбування вдасться досягти в наступні дні: 5, 8, 12, 14, 17-18, 25, 28, а також 30 вересня. Це ідеальні дати для відвідин салону краси. Від майстра ви вийдете відчуваючи себе неймовірно привабливою. Та й волосся від фарби зовсім не постраждає. Навпаки – воно блищатиме ще дужче, ніж раніше.
Невдалі дні для пофарбування волосся у вересні
Утриматися від процедури пофарбування волосся астрологи радять 1, 3-4, 7, 11, 15-16, 18, 23-24 та 26 вересня. Результат може бути вражаючим у найгіршому сенсі цього слова. Якщо навіть майстер не зіпсує вам волосся, колір вийде зовсім не таким, якого ви очікували.
Також місячний календар радить 5 та 9 вересня триматися подалі від натуральних фарб, зокрема хни. А 6 вересня успішно може завершитися лише фарбування у світлі тони. Брюнеткам краще не ризикувати та перенести процедуру на інший день.
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