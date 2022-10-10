В Україні за популярне порушення ПДР запровадили штраф до 3400 грн

В Україні посилять контроль за використанням автомобільних номерних знаків. Парламентарі вже внесли відповідні зміни у правила дорожнього руху. Відтепер за неправильно встановлений, пошкоджений чи навіть брудний номер водію доведеться заплатити чималий штраф.

Згідно із прийнятим Верховною Радою законопроектом штрафи передбачені за такі порушення:

встановлення на автомобіль чужого номера;

номерний знак, що не відповідає державним вимогам та зразкам;

номер, розміщений у невідповідному місці;

відсутність на автомобілі номерного знаку;

неосвітлений, перевернутий або закритий сторонніми предметами номерний знак;

нанесення на номер заборонених правилами матеріалів чи покриття;

брудний номерний знак (неможливо чітко розпізнати цифри та букви з відстані 20 м);

будь які інші заходи, спрямовані на приховування номерного знаку.

За перше порушення одного з перелічених правил встановлено штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів. У грошовому еквіваленті це відповідає 850 грн.

Більш суворе покарання загрожує водіям, яких буде затримано із незаконно встановленими номерами державних служб та організацій. Зокрема:

Нацгвардії України;

Збройних сил України (ЗСУ);

Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС);

Держприкордонслужби;

Держспецзв’язку та захисту інформації;

Державної спеціальної служби транспорту;

Національної поліції України.

За такий проступок штраф становитиме 100 неоподатковуваних мінімумів, тобто 1700 грн. Якщо ж правопорушення буде здійснено вдруге, штраф також подвоїться і становитиме вже 3400 грн. На додаток водія позбавлять права сідати за кермо автомобіля щонайменше на 3 місяці. А подекуди заборона на керування транспортним засобом може становити навіть 6 місяців.

Нагадаємо, що з 1 жовтня всі водії України повинні навіть у світлий час доби вмикати ходові вогні або ближнє світло. Вмикати освітлення необхідно за межами населених пунктів. Таке правило встановили щоб зменшити кількість ДТП, які в цей період частішають через погану видимість на дорогах.