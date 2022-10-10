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В Україні за популярне порушення ПДР запровадили штраф до 3400 грн

За «неправильні» номерні знаки українські водії можуть навіть поплатитися правами.

11.10.2022
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В Україні посилять контроль за використанням автомобільних номерних знаків. Парламентарі вже внесли відповідні зміни у правила дорожнього руху. Відтепер за неправильно встановлений, пошкоджений чи навіть брудний номер водію доведеться заплатити чималий штраф.

Згідно із прийнятим Верховною Радою законопроектом штрафи передбачені за такі порушення:

  • встановлення на автомобіль чужого номера;
  • номерний знак, що не відповідає державним вимогам та зразкам;
  • номер, розміщений у невідповідному місці;
  • відсутність на автомобілі номерного знаку;
  • неосвітлений, перевернутий або закритий сторонніми предметами номерний знак;
  • нанесення на номер заборонених правилами матеріалів чи покриття;
  • брудний номерний знак (неможливо чітко розпізнати цифри та букви з відстані 20 м);
  • будь які інші заходи, спрямовані на приховування номерного знаку.

За перше порушення одного з перелічених правил встановлено штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів. У грошовому еквіваленті це відповідає 850 грн.

Більш суворе покарання загрожує водіям, яких буде затримано із незаконно встановленими номерами державних служб та організацій. Зокрема:

  • Нацгвардії України;
  • Збройних сил України (ЗСУ);
  • Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС);
  • Держприкордонслужби;
  • Держспецзв’язку та захисту інформації;
  • Державної спеціальної служби транспорту;
  • Національної поліції України.

За такий проступок штраф становитиме 100 неоподатковуваних мінімумів, тобто 1700 грн. Якщо ж правопорушення буде здійснено вдруге, штраф також подвоїться і становитиме вже 3400 грн. На додаток водія позбавлять права сідати за кермо автомобіля щонайменше на 3 місяці. А подекуди заборона на керування транспортним засобом може становити навіть 6 місяців.

Нагадаємо, що з 1 жовтня всі водії України повинні навіть у світлий час доби вмикати ходові вогні або ближнє світло. Вмикати освітлення необхідно за межами населених пунктів. Таке правило встановили щоб зменшити кількість ДТП, які в цей період частішають через погану видимість на дорогах.

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11.10.2022
1 хвилина на прочитання
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