В Україні за популярне порушення ПДР запровадили штраф до 3400 грн
За «неправильні» номерні знаки українські водії можуть навіть поплатитися правами.
В Україні посилять контроль за використанням автомобільних номерних знаків. Парламентарі вже внесли відповідні зміни у правила дорожнього руху. Відтепер за неправильно встановлений, пошкоджений чи навіть брудний номер водію доведеться заплатити чималий штраф.
Згідно із прийнятим Верховною Радою законопроектом штрафи передбачені за такі порушення:
- встановлення на автомобіль чужого номера;
- номерний знак, що не відповідає державним вимогам та зразкам;
- номер, розміщений у невідповідному місці;
- відсутність на автомобілі номерного знаку;
- неосвітлений, перевернутий або закритий сторонніми предметами номерний знак;
- нанесення на номер заборонених правилами матеріалів чи покриття;
- брудний номерний знак (неможливо чітко розпізнати цифри та букви з відстані 20 м);
- будь які інші заходи, спрямовані на приховування номерного знаку.
За перше порушення одного з перелічених правил встановлено штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів. У грошовому еквіваленті це відповідає 850 грн.
Більш суворе покарання загрожує водіям, яких буде затримано із незаконно встановленими номерами державних служб та організацій. Зокрема:
- Нацгвардії України;
- Збройних сил України (ЗСУ);
- Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС);
- Держприкордонслужби;
- Держспецзв’язку та захисту інформації;
- Державної спеціальної служби транспорту;
- Національної поліції України.
За такий проступок штраф становитиме 100 неоподатковуваних мінімумів, тобто 1700 грн. Якщо ж правопорушення буде здійснено вдруге, штраф також подвоїться і становитиме вже 3400 грн. На додаток водія позбавлять права сідати за кермо автомобіля щонайменше на 3 місяці. А подекуди заборона на керування транспортним засобом може становити навіть 6 місяців.
Нагадаємо, що з 1 жовтня всі водії України повинні навіть у світлий час доби вмикати ходові вогні або ближнє світло. Вмикати освітлення необхідно за межами населених пунктів. Таке правило встановили щоб зменшити кількість ДТП, які в цей період частішають через погану видимість на дорогах.
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