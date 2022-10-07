Рунический гороскоп на неделю по 16 октября для всех знаков зодиака

Многие знатоки астрологии доверяют именно рунам, так как считают их прогнозы наиболее точными. Эксперты подготовили очередной список рекомендаций на грядущую неделю с 10 по 16 октября.

Овен

Ингуз, Хагалаз и Тейваз открывают для вас прекрасные возможности для реализации в самых разных сферах. Это время будет насыщено большим количеством возможностей и может принести хороший результат в различных достижениях. Этот период подойдет как для формирования хороших условий в личной жизни, так и для сферы работы и различных творческих дел. Однако необходимо учитывать, что существует большая вероятность неожиданного стечения событий.

Телец

Перевернутый Уруз, Отал и Эйваз говорят о том, что возможны различного рода конфликты, и ситуация может складываться таким образом, что ваших возможностей будет недостаточно для реализации основных задач, которые вы перед собой поставили. Однако этот период поможет сформировать хороший потенциал, который сможет изменить ситуацию в будущем. Он говорит о том, что необходимо накопить достаточный резерв сил для того, чтобы совершить намеренное.

Близнецы

Перевернутая Перто, Ингуз и Райдо говорят об открывающихся новых возможностях, которые помогут вам перейти на новый уровень развития. Тем не менее это время связано с тем, что существует некий нераскрытый потенциал. Те обстоятельства, которые вы вероятно знаете, но не можете их раскрыть в полном объеме в силу складывающихся обстоятельств. И, с точки зрения успеха, будет важным понять это.

Рак

Иса, Соуло и перевернутая Перто советуют вам обратить внимание на нереализованные ранее возможности, потому как этот фактор может складываться как в негативную, так и в положительную сторону. То есть тот потенциал сил, который накопился в прошлом может привести к каким-то новым идеям, новым различного рода изменениям, которые вы можете ощутить и которые подвигнут вас на какое-то изменение своего пути и на понимание тех процессов, которые должны произойти.

Лев

Тейваз, перевернутый Ансуз и перевернутый Турисаз говорят о том, что вы имеете хорошие возможности для того, чтобы решить проблемы из прошлого. Это время, которое поможет нивелировать все негативные последствия, которые имели определенного рода события из прошлого и поможет вам достичь хороших результатов. Однако нужно учитывать, что велика вероятность получения ложной информации и различного рода непонимания окружающих.

Дева

Перевернутый Отал, перевернутый Ансуз и Перто открывают для вас прекрасные возможности в сфере установления диалога, контакта. Однако это может быть связано с тем, что вам придется либо скрыть, либо преувеличить определенные моменты. Это период, который советует вам задуматься об основных ваших ценностях и сконцентрировать свое внимание на быте, семье, доме, потому как эта сфера может стать достаточно значимой.

Весы

Наутиз, Ансуз и перевернутый Эваз советуют вам строить планы на будущее, формировать достаточный потенциал сил и уметь донести эту информацию до необходимых вам людей. Время поможет вам выстроить долгосрочные планы, которые могут стать достаточно эффективными в случае понимания недостающих моментов.

Скорпион

Соуло, Ансуз и Йера говорят о том, что этот период очень благоприятен для различного рода работы. Которая может быть эффективна, может как подвести хороший итог уже сделанному и также открыть для вас перспективы на будущее. Время, когда ваше творческая составляющая может проявиться в полной мере.

Стрелец

Перевернутый Тейваз, Уруз и Беркана советуют не ставить каких-то больших амбициозных целей на это время. Хотя оно и достаточно благоприятно и гармонично, достаточно сбалансировано в характере действующих сил. Однако не предполагает каких-то быстрых достижений, а скорее планомерного поэтапного развития.

Козерог

Перевернутый Тейваз и Йера предупреждают о том, что если вы решили завершить какого-либо рода процессы, они могут стать для вас препятствием для определенного рода будущих дел, для того чтобы достичь понимания того необходимого результата, которого вы хотели бы добиться. Поэтому скорее здесь следует приложить усилия для того, чтобы заниматься той деятельностью, которой вы занимаетесь и планомерно поэтапно стремится к своим целям.

Водолей

Перевернутый Отал, перевернутый Тейваз и Лагуз говорят о том, что в это время необходимо использовать возможности для того, чтобы избежать каких-то острых конфликтов, острой конфронтации. И, скорее, воспользоваться ситуацией, иногда уступив для того, чтобы суметь реализовать все то, что вы задумали. И не потерять чего-либо значительного.

Рыбы

Иса, Вуньо и Беркана дают вам достаточно благоприятный промежуток времени, который может быть связан с достижением правильного распределения сил во всех сферах вашей жизни. И который может принести поэтапное развитие и привнести ту энергию, которая поможет сделать вашу жизнь лучше, гармоничнее и спокойнее.