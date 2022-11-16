Доллар падает, а евро растет: пересечет ли европейская валюта отметку 41 грн/€

Недавнее снижение курса доллара по отношению к другим мировым валютам стало следствием ожиданий рынка на смягчение Федеральной резервной системой США своей монетарной политики. Однако краткосрочная тенденция к удешевлению «американца» вряд ли перейдет в долгосрочный тренд. Так же как внезапный рост евро к гривне, это явление вскоре останется в прошлом.

Такое заявление сделал ведущий аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. Он отметил, сейчас нет никаких оснований полагать, что доллар будет и дальше падать. Хотя исключать этот вариант все еще нельзя. В скором времени будет обнародована статистика по безработице в Соединенных Штатах, которая поможет получить более четкую картину происходящего. После этого экспертам валютного рынка будет проще дать реалистичный прогноз касательно дальнейшего поведения доллара.

Сам Гойлов считает, что евро и доллар в ближайшее время будут держаться примерно на одном уровне. При этом единая европейская валюта будет стабильно удерживать незначительное преимущество в цене. Что же касается повышения курса евро к гривне, то на днях он уже достиг отметки в 41 грн/€ и, по предположению эксперта, на этом и остановится.

Аналитик RoboForex также отметил, что в курсовом вопросе значительную роль сыграет позиция Национального банка. Ведь при регулярном поступлении финансовой помощи от стран-партнеров, которая сейчас составляет около $4 млрд. ежемесячно, гривна останется стабильной, а возможно, ее курс даже начнет укрепляться. Но если будут перебои с поступлением средств, НБУ прибегнет к эмиссии гривны, чтобы наполнить государственный бюджет. И тогда нацвалюта наоборот начнет обесцениваться по отношению к доллару и евро.

Сейчас же таких проблем в Украине нет. Внешнеэкономическая помощь поступает стабильно. Так-то, по мнению Андрея Гойлова, курс доллара и евро в ноябре-декабре будет держаться в пределах 40 и 41 грн.