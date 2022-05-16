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Евро взлетел вверх: курс валют на 17 мая

16.05.2022
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После небольшой просадки в понедельник курс Евро снова пошел в гору. Во вторник, 17 мая, Национальный банк Украины установил курс европейской валюты на уровне 30 гривен и 47 копеек. По сравнению с предыдущим днем ​​он подорожал на 10 копеек.


Следом за Евро пошел в гору и польский Злотый. 17 мая его курс поднимется до 6 гривен и 52 копеек. Удорожание составило 4 копейки. Румынский лей тоже поднялся в цене на 2 копейки. За него будут просить 6 гривен и 16 копеек.

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Доллар США продолжает строго контролироваться НБУ. Во вторник его курс составит 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 17 мая 2022

Код буквенныйКоличество единиц валютыНазвание валютыОфициальный курс
AUD1Австралийский доллар20,2502
AZN1Азербайджанский манат17,2341
BYN1Белорусский рубль10,6335
BGN1Болгарский лев15,5893
KRW100Она2,2767
HKD1Гонконгский доллар3,7268
DKK1Датская крона4,0957
USD1Доллар США29,2549
EUR1Евро30,4792
EGP1Египетский фунт1,6004
JPY10Йена2,2593
PLN1Злотый6,5297
INR10Индийская рупия3,776
CAD1Канадский доллар22,6352
HRK1Куно4,0524
MXN1Мексиканское песо1,4557
MDL1Молдавский лей1,5417
ILS1Новый израильский шекель8,5721
NZD1Новозеландский доллар18,3662
NOK1Норвежская крона2,9871
ZAR1Ренд1,8
RUB10Российский рубль4,5523
RON1Румынский лей6,161
IDR1000Рупия1,9905
SGD1Сингапурский доллар20,9833
XDR1СДР (специальные права заимствования)38,9816
KZT100Теньге6,7998
TRY1Турецкая лира1,8681
HUF100Форинт7,8986
GBP1Фунт стерлингов35,8621
CZK1Чешская крона1,2335
SEK1Шведская крона2,9027
CHF1Швейцарский франк29,1224
CNY1Юань Жэньминьби4,3076

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16.05.2022
1 хвилина на прочитання
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