Евро взлетел вверх: курс валют на 17 мая

После небольшой просадки в понедельник курс Евро снова пошел в гору. Во вторник, 17 мая, Национальный банк Украины установил курс европейской валюты на уровне 30 гривен и 47 копеек. По сравнению с предыдущим днем ​​он подорожал на 10 копеек.





Следом за Евро пошел в гору и польский Злотый. 17 мая его курс поднимется до 6 гривен и 52 копеек. Удорожание составило 4 копейки. Румынский лей тоже поднялся в цене на 2 копейки. За него будут просить 6 гривен и 16 копеек.

Доллар США продолжает строго контролироваться НБУ. Во вторник его курс составит 29 гривен и 25 копеек.