1000 грн в день не виходячи з дому: як українці заробляють під час війни

З початку війни в Україні закрилося чимало компаній, а їхні працівники залишилися фактично без засобів до існування. На ринку праці, звісно ж, є пропозиції, але вибір стаціонарної роботи не такий вже великий. Натомість робота онлайн відкриває набагато ширше коло можливостей. Вакансій хоч відбавляй, та й заробіток цілком пристойний. Яку роботу можна виконувати не виходячи з дому та скільки за це платять?





Фріланс

Фріланс – це один із найпопулярніших видів дистанційної роботи. Не потрібно сидіти у офісі, а проекти до виконання можна підшукувати відповідно до власних вмінь та вподобань. Хоча така робота потребує певної витримки та самодисципліни. Адже, по суті, ви – сам собі начальник.

В Україні є кілька популярних бірж фрілансу, які допомагають клієнтам та замовникам знаходити один одного. Працювати можна як по-проектно так і на постійній основі, щодня виконуючи певні завдання. Та є найбільш популярні фріланс-професії, які дозволяють заробляти навіть понад 1000 грн на день. Зокрема:

перекладач;

адміністратор інтернет-магазину;

SMM-менеджер;

автор рекламних слоганів та текстів;

репетитор тощо.

Копірайтинг

Послуги копірайтерів зараз користуються великим попитом у мережі. Майже кожна компанія має свій сайт, який необхідно заповнювати якісним контентом, щоб підвищити його рейтинг у пошукових системах.

Копірайтерів наймають як на окремі проекти, так і на постійній основі. Їхню роботу зазвичай оцінюють за кількістю написаних слів чи знаків. Середня ставка за 1000 знаків складає 60 грн. Однак все залежить від досвіду та професійного рівня копірайтера.

Краудсорсингові майданчики

Це відносно новий спосіб заробітку у мережі, який лише набирає популярності. Краудсорсингові інтернет-майданчики, наприклад Amazon Mechanical Turk, дозволяють знаходити та виконувати завдання, із якими не можуть впоратися комп’ютери. Проте щоб працювати на таких майданчиках потрібно добре знати англійську мову. Заробляти ж тут можна від 5 до 50 доларів за одне завдання, залежно від складності.

Платні опитування

Робота полягає в заповненні анкет різноманітних компаній. Найбільше можна заробити, проходячи опитування для компаній з-за кордону. Та для цього потрібно добре знати англійську.

Заповнення однієї анкети зазвичай займає від 10 хв до 1 години. За кожне опитування встановлена окрема фіксована оплата у кілька доларів, які після заповнення можна миттєво отримати на свою карту.

Продаж хенд-мейду

Товари, виготовлені власноруч, або так званий хенд-мейд, зараз на піку популярності. Тож якщо ви вмієте щось робити руками, наприклад вишивати, малювати картини, чи виготовляти прикраси – шукати роботу вже не потрібно. Адже такі товари можна дуже вигідно продати в інтернеті.

Найзручніше торгувати хенд-мейдом на західних сайтах, наприклад популярній платформі Etsy. Вона бере невеличку комісію у 5% від вартості проданого товару. Та якщо ваші вироби користуватимуться популярністю, можна легко заробити навіть понад 1000 грн в день.