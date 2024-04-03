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Їстимуть навіть діти: шеф-кухар назвав 3 секрети в приготуванні перловки

04.04.2024

Чимало дітей і навіть дорослих ненавидять перлову кашу. Вона здається несмачною, але насправді ви просто не вмієте її готувати. Є кілька нюансів в приготування, які перетворять цю кашу в справжній кулінарний шедевр. 

Що потрібно знати під час приготування перлової каші

Щоб приготувати по справжньому смачну перлову кашу, потрібно дотримуватися простого рецепта. 

  • Коли вода з крупою закипить, потрібно злити рідину та додати нову чисту воду.
  • Це повинен бути окріп, до нього також слід додати сіль та 10-20 грамів вершкового масла. 
  • Варіть кашу близько 20 хвилин, щоб вона загусла. 
  • Далі зніміть каструлю з плити та поставте в духовку приблизно на одну годину. 
  • Запікайте при температурі 160-170 градусів за Цельсієм або поки не випарується зайва волога. 

За цей час каша дійде до готовності та вийде дуже смачною, ніжною та розсипчастою. 

І звісно сама каша не буде смакувати навіть з додаванням цукру та масла. Пропонуємо простий рецепт, який точно оцінить ваша сім’я. 

Приготуйте перловку як описано вище, а поки вона в духовці візьміть близько 300 грамів печериць та 2-3 середні цибулини. Наріжте цибулю півкільцями та обсмажте на олії до золотистого кольору, тим часом наріжте гриби та додайте на сковорідку до смаженої цибулі. Через 1-2 хвилини додайте 300-400 мл сметани та спеції за смаком. Тушкуйте на малому вогні близько 10 хвилин. Також можна додати одну-дві ложки томатної пасти або 100-200 мл води. 

Подавайте перлову кашу з грибами. Ваші рідні будуть приємно вражені. За тим же принципом можна приготувати куряче філе чи навіть свинину. Іноді таку кашу плутають з пловом, адже перловка після запікання стає неймовірно смачною. Погодьтеся, це однозначно вартує вашої уваги, обов’язково спробуйте приготувати. 

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04.04.2024
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