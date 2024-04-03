Будут есть даже дети: шеф-повар назвал 3 секрета в приготовлении перловки

Многие дети и даже взрослые ненавидят перловую кашу. Она кажется невкусной, но на самом деле вы просто не умеете ее готовить. Есть несколько нюансов в приготовления, которые превратят эту кашу в настоящий кулинарный шедевр.

Что нужно знать во время приготовления перловой каши

Чтобы приготовить по настоящему вкусную перловую кашу, нужно придерживаться простого рецепта.

Когда вода с крупой закипит, нужно слить жидкость и добавить новую чистую воду.

Это должен быть кипяток, к нему также следует добавить соль и 10-20 граммов сливочного масла.

Варите кашу около 20 минут, чтобы она загустела.

Далее снимите кастрюлю с плиты и поставьте в духовку примерно на один час.

Запекайте при температуре 160-170 градусов по Цельсию или пока не испарится лишняя влага.

За это время каша дойдет до готовности и получится очень вкусной, нежной и рассыпчатой.

И конечно сама каша не будет вкусной даже с добавлением сахара и масла. Предлагаем простой рецепт, который точно оценит ваша семья.

Приготовьте перловку как описано выше, а пока она в духовке возьмите около 300 граммов шампиньонов и 2-3 средние луковицы. Нарежьте лук полукольцами и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета, тем временем нарежьте грибы и добавьте на сковородку к жареному луку. Через 1-2 минуты добавьте 300-400 мл сметаны и специи по вкусу. Тушите на малом огне около 10 минут. Также можно добавить одну-две ложки томатной пасты или 100-200 мл воды.

Подавайте перловую кашу с грибами. Ваши родные будут приятно удивлены. По тому же принципу можно приготовить куриное филе или даже свинину. Иногда такую кашу путают с пловом, ведь перловка после запекания становится невероятно вкусной. Согласитесь, это однозначно стоит вашего внимания, обязательно попробуйте приготовить.