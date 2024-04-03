В Україні в дію вступили нові суворі штрафи: обмеження діятимуть до початку літа

По всій Україні з 1 квітня і до 20 травня вводять діятимуть певні обмеження, за невиконання яких будуть накладені досить суворі штрафи. Зокрема суворо заборонено наближатися до водойм з вудками, сітками та іншими рибальськими снастями. Протягом 50 днів діятиме нерестова заборона на вилов риби. Такі заходи вводять щорічно і зроблено це для збільшення популяції водних ресурсів.

Деталі

Кожної весни в водоймах починається нерест риби. З першого квітня введено заборону на її вилов. В держагентстві України з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм уточнили, що терміни можуть трохи коригуватися залежно від водойми та температури води, але в більшості нерест стартує саме на початку квітня.

Що саме заборонено на період нересту

В період нерестової заборони ловити рибу можна лише вудкою з берега і лише за межами нерестилищ. Допустима кількість гачків — дві штуки на рибалку або один спінінг зі штучною приманкою.

Водночас накладається заборона на:

підводне полювання та ловлю риби в промислових масштабах;

пересування водоймами на моторних човнах, виняток — рибоохоронні та інші вповноважені органи;

тим, хто ігноруватиме ці заборони, виписуватимуть штрафи або взагалі притягатимуть до кримінальної відповідальності.

Також порушників будуть зобов’язати відшкодувати завдані збитки. Зазначимо, що в період нересту рибохорона здійснює патрулювання в посиленому режимі.

Тривалість заборони залежить від конкретного регіону та типу водойми. наприклад на річках заборона діє 50 днів, з 1 квітня до 20 травня. А от на територіях придаточних вод — три місяці.

Зверніть увагу, що терміни можуть відрізнятися залежно від конкретної водойми. Ось кілька прикладів:

на річці Дністер заборона на вилов буде діяти 80 днів — до десятого червня;

для окремих районів ріки Інгул — 100 днів, тобто до 30 червня.

Водночас в Закарпатській області нерестову заборону запровадили раніше і вона діятиме до 15 травня.