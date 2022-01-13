Наступного тижня повз Землю пролетить небезпечний астероїд

«Потенційно небезпечний» астероїд 1994 PC1 пролетить повз Землю наступного тижня. Передбачається, що довжина астероїда становить більше кілометра, це більше, ніж Бурдж-Халіфа у Дубаї, найвища будівля у світі. Вчені знають про більш ніж 27 000 об’єктів, що зближуються із Землею, вони знаходяться в межах 194 млн км від Землі. Однак 1994 PC1 – це один з 885 навколоземних об’єктів, які відрізняються великою шириною не менше 900 м.





Вперше його виявили у серпні 1994 року. Він класифікується як «потенційно небезпечний» астероїд, тому що належить до групи Аполлонів, тобто перетинає орбіту Землі. Якби він зіштовхнувся із Землею, це призвело б до катастрофи і знищило б майже все в радіусі 40 км від місця удару, пояснює Франк Марчіс, головний науковий співробітник Unistellar та старший планетарний астроном Інституту SETI. «Кількість енергії складе 10 000 мегатонн у тротиловому еквіваленті. Це потужніше за ядерний вибух», — сказав Марчіс в інтерв’ю USA TODAY.

Астероїд пролетить на відстані 1,9 млн км від Землі 18 січня і рухатиметься зі швидкістю 70415 км/год. При цьому, 17 січня 1933 він знаходився приблизно в 1,1 млн км від Землі. Наступна поява 1994 року PC1 очікується 18 січня 2150 року, тоді він перебуватиме на відстані приблизно 2,2 млн км.