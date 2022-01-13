Наступного тижня повз Землю пролетить небезпечний астероїд
Наступного тижня повз Землю пролетить масивний астероїд. Це станеться 18 січня.
«Потенційно небезпечний» астероїд 1994 PC1 пролетить повз Землю наступного тижня. Передбачається, що довжина астероїда становить більше кілометра, це більше, ніж Бурдж-Халіфа у Дубаї, найвища будівля у світі. Вчені знають про більш ніж 27 000 об’єктів, що зближуються із Землею, вони знаходяться в межах 194 млн км від Землі. Однак 1994 PC1 – це один з 885 навколоземних об’єктів, які відрізняються великою шириною не менше 900 м.
Вперше його виявили у серпні 1994 року. Він класифікується як «потенційно небезпечний» астероїд, тому що належить до групи Аполлонів, тобто перетинає орбіту Землі. Якби він зіштовхнувся із Землею, це призвело б до катастрофи і знищило б майже все в радіусі 40 км від місця удару, пояснює Франк Марчіс, головний науковий співробітник Unistellar та старший планетарний астроном Інституту SETI. «Кількість енергії складе 10 000 мегатонн у тротиловому еквіваленті. Це потужніше за ядерний вибух», — сказав Марчіс в інтерв’ю USA TODAY.
Астероїд пролетить на відстані 1,9 млн км від Землі 18 січня і рухатиметься зі швидкістю 70415 км/год. При цьому, 17 січня 1933 він знаходився приблизно в 1,1 млн км від Землі. Наступна поява 1994 року PC1 очікується 18 січня 2150 року, тоді він перебуватиме на відстані приблизно 2,2 млн км.
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