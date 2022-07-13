У продаж надійшло морозиво, яке не тане навіть у вогні

У мережі завірусився ролик, у якому користувач намагається змусити морозиво на паличці розтанути. Ідея сама по собі незвичайна, але ще дивнішим можна вважати той факт, що пломбір не топиться і не горить навіть при дії вогню.





Китайський бренд морозива Chicecream (на батьківщині відомий як Zhong Xue Gao) викликав фурор у соцмережах після того, як стало відомо, що його продукція, вартість якої варіюється від 3 до 10 доларів, не тане за високих температурах. Про це пише South China Morning Post.

При тривалому впливі вогню на десерт виявилося, що він стає дуже липким, але всеодно тримає форму. Це дивує та лякає китайських користувачів. Багато хто задається питанням, з чого зроблено морозиво, що йому не страшні такі високі температури.

У повідомленні, опублікованому на Weibo, виробник заявив, що продукт відповідає стандартам якості, встановленим національною владою. «Основними компонентами морозива Baysalt зі смаком кокосу є молоко, вершки, м’якоть кокосу, згущене молоко та сухе молоко. 40% цього морозива складається із твердих компонентів», — пише Zhong Xue Gao.

Не виключено, що феноменальну консистенцію морозиву дає карагенан – це природний гелеутворювач, що отримується при переробці червоних морських водоростей. Цей загусник може використовуватися в цілій низці продуктів, наприклад, у сирі, мармеладі та пудингах.