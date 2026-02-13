Завод на Місяці та катапульта для супутників: нові плани Маска

Глава технологічних гігантів xAI та SpaceX Ілон Маск оголосив про намір розгорнути на поверхні Місяця повноцінний виробничий комплекс. Завод займатиметься виготовленням супутників зі штучним інтелектом, а для їх запуску в космос використовуватимуть технологію масового прискорювача (електромагнітної катапульти). Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на виступ бізнесмена перед співробітниками.

Місячна база як перевага для xAI

За словами Маска, створення виробництва на супутнику Землі надасть його компанії xAI вирішальну перевагу над конкурентами. Головні аргументи — доступ до практично необмежених обчислювальних потужностей та енергетичних ресурсів в умовах космосу. Підприємець підкреслив, що це критично важливо для подальшого розвитку технологій штучного інтелекту, який вимагає дедалі більше енергії.

Ця ініціатива є логічним продовженням стратегії об’єднання зусиль xAI та SpaceX. Раніше Маск вже анонсував створення космічних дата-центрів, а місячна фабрика стане наступним кроком у цьому напрямку. Хоча технічні деталі будівництва поки не розкриваються, відомо, що проєкт є частиною плану перетворення людства на мультипланетарну цивілізацію.

Від самозростаючого міста до Марса

Маск бачить Місяць як стартовий майданчик для подальшої експансії. Спершу там планується звести «самозростаюче» місто, яке забезпечуватиме себе ресурсами. Наступними етапами стануть колонізація Марса та дослідження інших зоряних систем у пошуках позаземного життя.

Окрім космічних планів, бізнесмен поділився новинами про соцмережу X (колишній Twitter), яка наразі налічує 600 мільйонів активних користувачів щомісяця. Для збільшення аудиторії планується запуск фінансового сервісу X Money та окремого месенджера. Також стало відомо про можливе первинне публічне розміщення акцій (IPO) компанії xAI вже у червні цього року, що підтверджує стрімкий ріст цього напрямку бізнесу Маска.