Наука

Українців попередили про активізацію спалахів на Сонці

20.09.2023
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За його словами вчених, за останні два тижні кількість спалахів на Сонці зросла. Протягом другого тижня вересня кількість спалахів зросла майже вдвічі порівняно з першим тижнем.

Як зазначив науковці, складається враження, що Сонце притримує частину енергії, а на пік активності вийде навесні наступного року. При цьому експерти пояснили, що їх слова — не прогноз: сучасні наукові моделі магнітних бур можуть дати точну інформацію на три дні максимум.

«Ми бачимо зростання сонячної активності. І ми підтверджуємо, що її максимум ще не досягнуто, він попереду. Загалом осінь очікується активна, варто очікувати на сильніші спалахи і сильніші геомагнітні бури», — поясніють вчені.

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20.09.2023
Менше хвилини
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