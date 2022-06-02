На орбіту вирушить перша в історії місія зі збирання космічного сміття

Через кипучу діяльність компанії Ілона Маска Starlink та її конкурента OneWeb, що регулярно запускають у буквальному сенсі десятки супутників, на орбіті нашої планети стає все більш і більш тісно.





Щоб не допустити цього, Європейське космічне агентство анонсувало першу в історії людства місію зі збирання космічного сміття на навколоземній орбіті. Для цього агентство об’єднає зусилля з двома приватними компаніями – Astroscale і тією самою OneWeb.

Для очищення навколоземного простору використовуватиметься апарат під назвою ELSA-M. Він вміє пристиковуватися до супутників, що відживають свій вік. Більше того, ELSA-M може навіть стиковувати кілька супутників один з одним, утворюючи свого роду “паровозик”, який потім буде опущений в атмосферу, де застарілі супутники згорять без сліду.