Як виглядає «Титанік», що затонув? Вчені вперше в історії зняли 8К-відео

110 років тому сталася одна із наймасштабніших катастроф — пасажирський корабель «Титанік» зіткнувся з айсбергом та пішов на дно. Жертвами трагедії стали 1.4 тисячі людей. Історія «Титаніка» досі хвилює уми, а за самим кораблем, як і раніше, спостерігають вчені. Сьогодні компанія OceanGate Expeditions поділилася першим в історії відео «Титаніка», що затонув, у роздільній здатності 8K.





Видовище вийшло захоплюючим. Висока роздільна здатність дозволяє розглянути такі деталі затонулого корабля, про які раніше не здогадувалися. Дослідники зняли 90-кілограмовий якірний ланцюг, лівий якір, паровий котел і скобу, спочатку прикріплену до грот-щогли. І, наприклад, на якорі можна побачити напис Noah Hingley & Sons Ltd.

Запис такого відео дався непросто. Для занурення компанія використовувала п’ятимістну субмарину класу «Циклоп» із корпусом із вуглецевого волокна та титану, здатну витримати тиск. Також на «Циклопі» встановили камери, які могли захоплювати зображення для визначення швидкості розпаду уламків та оцінки морської флори та фауни на судні.