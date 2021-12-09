Стало відомо, чому Титанік досі не підняли на поверхню

Навіть в 2021 році багатьох цікавить, скільки коштують знахідки, виявлені на “Титаніку”? До 2030 року від “Титаніка” залишиться тільки іржава пляма – такого висновку дійшли вчені, що спустилися до затонулого лайнера. Їх уразило, з якою швидкістю судно руйнують океанські бактерії. У корпусі гіганта з’явилися величезні дірки. Поруччя носової частини можуть обрушитися будь-якої миті. Верхня палуба майже повністю прогнила.





Чому легендарного лайнера досі не підняли на поверхню? І що стало з тілами людей, яким не вдалося врятуватися в ніч аварії корабля?

Чому “Титанік” немає сенсу піднімати на поверхню?

Останки легендарного “Титаніка” лежать майже на чотирикілометровій глибині більше ста років. Сьогодні у дослідників, як і раніше, багато питань – що ж спричинило трагедію і чи можна було її уникнути?

Здавалося б, підняття судна на поверхню могло б пролити світло на одну з головних катастроф XX століття. Але зробити це неможливо. Якщо почати піднімати корабель, корпус не витримає і просто розвалиться. Та й піднімати вже практично нічого – судно поїдають десятки видів мікроорганізмів, зокрема особливо агресивні.

Уламки Титаніка на дні Атлантичного океану. DISCOVERY CHANNEL/RMS TITANIC.,INC. RC/FMS

Бактерії руйнують метали, утворюючи наріст іржі, який формою нагадує сталактити. Неймовірно, але деякі предмети на “Титаніку” збереглися. У 2005 році серед руїн виявили кімнату, оброблену керамічною плиткою. Вона не просто не відвалилася від стін, а й не зблікла. Також знайшли вціліле вітражне вікно.

Скільки коштують знахідки, виявлені на “Титаніку”?

Продаж предметів із затонулого лайнера – прибутковий бізнес. Колекціонери готові платити за справді унікальні речі будь-які гроші.

“Безкозирка – один із чергових лотів на аукціоні. За скільки вона піде з молотка, складно навіть уявити. Кілька років тому одну тільки стрічку від безкозирки продали за 50 тисяч євро”, – сказав експерт.

Попит мають і листи, які пасажири “Титаніка” писали своїм рідним. Бізнесмен Оскар Холверсон не встиг відправити своє послання матері. А нещодавно його продали з молотка за рекордну суму – 177 000 доларів.

Він натхненно писав, що цей корабель оздоблений, як розкішний готель, там йому все дуже подобалося. Він ще описував ситуацію, що багато багатіїв присутні на цьому кораблі і спілкуються, як звичайні люди, сидячи на палубі. Це у нього викликало шок.

Власне туалетне приладдя, знайдене на уламках корабля, є частиною виставки «Титанік». Adolphe Pierre-Louis/ZUMAPRESS.com

Що могло бути причиною потоплення лайнера, крім айсберга?

Оскар Холверсон загинув. Пасажирці Естер Харт пощастило більше – вона врятувалась. За вісім годин до загибелі лайнера жінка теж написала листа своєї матері. Незважаючи на те, що вона подорожувала першим класом, багато їй не сподобалося. Естер скаржилася на виснажливі напади морської хвороби, через які вона не могла ні їсти, ні пити.

Корабель мав технічні характеристики, які не повинні були качати його в різні боки, значить якісь були в ньому неполадки. Досі шукають інші причини його потоплення, крім айсберга.

Сучасні експерти вважають, що технічних неполадок на борту “Титаніка” було чимало, хоча на будівництво лайнера було витрачено астрономічну суму. Для робітників, які працювали на верфі, було збудовано цілі квартали, в яких вони жили зі своїми сім’ями.

Фото: © 1912 рік “Титанік” вирушає до першого рейсу. ZUMAPRESS.com

2 квітня 1912 року “Титанік” проходив ходові випробування, під час яких перевірялася справність всього суднового устаткування. Випробування тривали лише кілька годин. І, на думку деяких фахівців, цього було явно недостатньо. Як би там не було, корабель визнали придатним до плавання. На його борту могли розміститися понад 2,5 тисяч пасажирів.

У чому ще особливість була “Титаніка”? У тому, що він в основному був орієнтований на пасажирів першого класу. Читальні зали, басейн, корт тенісний і для гри в сквош одночасно. Загалом, величезна кількість простору була зроблена саме для пасажирів першого класу.

Внутрішнє оздоблення “Титаніка”

Інтер’єри “Титаніка” – це гора розкоші. Каюта пасажирів першого класу та верхні палуби були виконані у стилі ренесансу. Каміни, шовкові гобелени, розкішне ліжко з балдахінами. Внутрішнє оздоблення громадських приміщень швидше нагадувало класичну англійську садибу, ніж борт корабля. Публіка зібралася відповідна. Серед пасажирів було 57 мільйонерів.

Серед цих мільйонерів їхав Джон Астр. Хто такий Джон Астр? Це один з найбагатших людей на той момент, власник мережі ресторанів. Він фактично міг дозволити собі купити 20 таких лайнерів.

Каюти другого класу були набагато скромнішими – двоярусне ліжко, столик зі складним умивальником, диван та гардероб. Ось і вся ситуація. Під ними були каюти третього класу. Зі зручностей – тільки умивальник. Підніматися до пасажирів першого класу категорично заборонялося.

Гімнастична зала. Public Domain

Пасажири третього класу були відокремлені спеціальними дверима-ґратами. Це за законодавством так було заведено, щоб не допустити поширення якихось хвороб.

Героїчний вчинок Бена Гуггенхайма

У ніч проти 15 квітня “Титанік” зіштовхнувся з айсбергом і затонув у водах Північної Атлантики. Загинуло понад 1,5 тисячі людей. Вижили близько 700. Серед них – переважно пасажири кают першого класу.

Чоловіки влаштовували бійки. Вони штовхали один одного, намагаючись дістатися шлюпки, тим самим відштовхували жінок – слабших, когось за борт кидали, комусь просто не давали сісти в шлюпку.

У пасажирів першого класу шансів вижити було значно більше. Вони були поруч із шлюпковою палубою. Втім, деякі з них виявили шляхетність. Серед них Бен Гуггенхайм, брат засновника Музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Він поступився місцем у шлюпці своїй подрузі і залишився на судні спостерігати за загибеллю “Титаніка”.

Бен Гуггенхайм. Вікіпедія

Навколо нього цілий ореол слави. За офіційною версією, він одягнув свій найкращий фрак, циліндр та решту життя провів у ресторані, потягуючи віскі.

30 квітня 1912 року в Галіфакс прибуло судно “Маккей-Беннетт” із сумним вантажем. На його борту було понад 200 загиблих на “Титаніку”. На початку червня цього року з води підняли останній знайдений труп. Загалом з місця аварії вдалося дістати лише 333 тіла. Інші назавжди зникли в океанській безодні.