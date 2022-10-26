Українців, які працюють неофіційно, можуть залучати до громадських робіт

В Україні безробітних та людей, та людей, які працюють неофіційно, можуть залучати до лав так званої «армії відновлення». Громадяни будуть виконувати суспільно-корисну роботу за мінімальну зарплатню, яка зараз становить 6700 грн на місяць. Про це днями розповіли у Міністерстві економіки України.

За словами представників відомства, організовувати безробітних на певні види робіт буде місцеве військове командування та Обласна військова адміністрація Наразі відомо, що українців можуть залучати до наступних видів робіт:

облаштування блокпостів та їх укріплення;

вирубка дерев;

облаштування окопів;

заготівля дров для потреб військових та населення;

укріплення дамб;

розбір завалів та проведення відновлювальних робіт у будинках, що постраждали від бойових дій;

розвантажування гуманітарної допомоги;

ремонтні та відновлювальні роботи у приміщеннях установ соціальної сфери;

розчищення автодоріг від завалів;

облаштування укриттів у житлових будинках, школах тощо;

надання допомоги переселенцям, людям похилого віку та інвалідам.

Залучати до таких робіт будуть всіх працездатних громадян, якщо це дозволяє їх стан здоров’я. Перш за все працевлаштовуватимуть осіб, що зареєстровані у службі зайнятості, та переселенців, які втратили роботу. З кожним таким працівником буде укладено трудовий договір на певний строк згідно із вимогами КЗпП.

Як зазначили в Мінекономіки, виконавці громадських робіт за свою працю будуть отримувати мінімальну зарплатню 6700 грн. У порівнянні з допомогою по безробіттю це цілком пристойна винагорода.

Варто зазначити , що першими залучати безробітних до «армії відновлення» почали військові адміністрації Чернігівської та Сумської областей. Станом на сьогодні в Чернігівській області суспільно-корисними роботами вже займаються 78 чоловік, а на Сумщині – орієнтовно 400 чоловік.

Міністр економіки України Юлія Свириденко наголосила, що залучення безробітних українців до громадських робіт наразі є чудовим способом впоратися одразу з двома проблемами. З початку війни число безробітних в Україні зросло до 30%. Тож залучаючи їх до громадських робіт місцеві органи влади не лише прискорюють відновлення країни, але й дають можливість заробити людям, що залишилися без засобів до існування.