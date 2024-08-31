Учені розповіли, чому волосся сильніше випадає восени

Професор Квон Осан із Сеульського національного університетського госпіталю пояснив причини, через які восени волосся починає випадати сильніше. За його словами, процес цілком звичайний і є природним. Зазвичай волосся проходить через три основні стадії: ріст (три – п’ять років), інволюція, або регресія (один місяць), а також фаза відпочинку або спокою (три місяці).

У пацієнтів, які страждають від випадіння волосся, фаза росту поступово скорочується, що й не дає змоги їм вирости довгими і з належним об’ємом. Випадіння ж волосся – сезонне явище. Так, тварини відрощують шерсть перед зимою і під час холодної пори року, щоб зберігати температуру, у людей же волосся росте сильніше навесні і менше – восени. Річ у тім, що волосся необхідне для захисту від інтенсивного УФ-випромінювання.

Як пояснює професор, випадіння може відбуватися зі збереженням волосяних фолікулів (сюди належить і андрогенетична або спадкова алопеція) або без збереження (рубцева алопеція). На частку першої припадає 85-90% випадіння волосся, а основні причини – генетична обумовленість, вік і підвищений рівень дигідротестостерону. Вважається, що андрогенетична алопеція набуває все більшого поширення.

Також на втрату волосся може впливати надмірне споживання їжі, особливо «вестернізованої», каже Квон Осан, надмірне захоплення дієтами, куріння.