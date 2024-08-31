Дачникам загрожує штраф до 150 ти. грн: за що каратимуть землеробів

Осінь для дачників – це період збору урожаю та підготовки своїх земельних ділянок до зими. Та деякі здавалось би рутинні дії землеробів, зокрема спалювання сухої трави, можуть призвести до серйозних наслідків. Власники землі, переконані, що в такий спосіб вони покращують урожайність, ризикують натомість отримати чималий штраф.

За що можна отримати штраф до 150 тис. грн

Осінні роботи з прибирання дачних ділянок та прибудинкових територій все частіше закінчуються для українців матеріальними збитками. Звичка спалювати опале листя та засохлий бур’ян загрожує виникненням масштабних пожеж, а тому вважається серйозним порушенням Закону України. Ба більше, під час воєнного стану такі дії цілком можуть кваліфікуватися як диверсія.

Спалювання листя, трави, гілок дерев та будь-якого іншого сміття карається штрафом у розмірі від 3060 до 6120 грн. Якщо ж протиправні дії вчинила посадова особа – сума штрафу зростає і становить від 15 тис. до 21 тис. грн.

У випадку виникнення масштабної пожежі, зокрема поширення вогню на поля, пасовища чи природні заповідники, палію доведеться заплатити навіть понад 100 тис. грн. Наприклад за пошкодження чи знищення зелених насаджень та лісових масивів, що розміщені вздовж залізниці або навколо населених пунктів, накладають штраф у розмірі від 90 тис. до 150 тис. грн. А якщо пожежа спричинила загибель людей, винуватця трагедії можуть посадити до в’язниці на строк до 5 років.

Великий ризик та жодної користі

Експерти стверджують, що підпалювання листя несе більше шкоди, ніж користі. Під час згоряння воно виділяє у повітря цілу низку токсичних речовин, зокрема пил, чадний газ, важкі метали, оксиди азоту та бензпірен. При цьому шкоди зазнає і грунт на місці спалювання, який ще протягом 5-6 років буде непридатним для вирощування рослин.

Щоб не створювати ризик виникнення масштабних пожеж та не забруднювати довкілля, власникам дач та присадибних ділянок радять позбуватися органічного сміття в більш екологічний спосіб. Суху траву, листя, гілки та інше сміття потрібно збирати і вивозити на спеціальні полігони, розміщені на підприємствах зеленого господарства, де їх перероблятимуть на органічні добрива та компост.