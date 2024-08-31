З рахунку українця вмить зникло майже 30 тис. грн. після одного дзвінка

Інтернет-шахрайство в Україні набирає все більших масштабів. Українцям телефонують начебто з банку та випитують особові дані, а потім знімають з рахунків всі кошти. Зокрема нещодавно таким способом українця обікрали майже на 30 тис. грн. Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Івано-Франківській області.

Як працюють шахраї

Зловмисники зателефонували та, прикидаючись співробітниками банку, повідомили громадянину, що йому терміново потрібно пройти верифікацію. Довірливий чоловік нічого не запідозрив і повідомив шахраям реквізити своєї банківської картки. За лічені хвилини баланс на його рахунку став нульовим. Злочинці присвоїли собі майже 30 тис. грн.

Постраждалий одразу повідомив про крадіжку у поліцію. За фактом злочину було порушено кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України.

Як не стати жертвою шахраїв

У Нацполіції наголосили, що в Україні щодень стає все більше шахраїв. Користуючись наївністю та легковірністю громадян, вони продовжують здійснювати свою злочинну діяльність, щоразу вигадуючи нові й нові способи відібрати у людей чесно зароблені гроші.

Правоохоронці також дали кілька порад, дотримуючись яких можна значно знизити ризик стати жертвою шахраїв. А саме:

Якщо вам телефонують з невідомого номера та намагаються випитати дані платіжних карток, одразу кладіть слухавку. Працівники банку ніколи не задають клієнтам таких питань;

Не повідомляйте нікому, включно із банківськими працівниками, ПІН-коди від своїх карток;

Не переказуєте кошти на невідомі рахунки, навіть якщо вас про це просить начебто працівник банку;

Встановіть індивідуальні ліміти на перекази, зняття коштів та інші операції з вашою платіжною карткою.

Поліцейські також розповіли, як можна легко перевірити, чи справді вам телефонують з банку. Потрібно покласти слухавку та набрати номер фінансової установи, вказаний на звороті вашої банківської карти. Якщо виявиться, що телефонували шахраї, слід одразу повідомити про це в поліцію, вказавши номер телефону, з якого вам дзвонили.