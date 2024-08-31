Кабмін прийняв вирішальну постанову щодо виплат для ВПО: що потрібно знати переселенцям

Українці, які через війну були змушені покинути свої домівки, будуть і надалі отримувати фінансову допомогу від держави. Кабінет міністрів врешті прийняв рішення щодо продовження виплат для внутрішнюьо переміщених осіб. Переселенці отримуватимуть допомогу на проживання ще протягом 6 місяців. Про це стало відомо із заяви Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Хто з ВПО буде отримувати виплати

Як зазначили у Мінреінтеграції, право на щомісячну матеріальну допомогу протягом наступних півроку матимуть переселенці, що вже отримували такі виплати раніше. Всім, кому держава виплачувала фінансову допомогу до серпня 2024 року, продовжать регулярно нараховувати кошти аж до лютого 2025 року.

Рішення про продовження виплат для ВПО Кабінеті міністрів прийняв 30 серпня. Відповідні зміни були одразу внесені до постанови про виплату допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

У Мінреінтеграції підкреслили, що метою ухваленої урядом постанови є забезпечення матеріальної підтримки найбільш вразливим категоріям переселенців. Мова про дітей, людей похилого віку, матерів та батьків, що виховують дітей самостійно, людей з інвалідністю та інших категорій ВПО, що потребують фінансової підтримки.

Що потрібно зробити, щоб продовжити виплати

Попередній строк виплати допомоги на проживання для ВПО закінчується у серпні. То що ж потрібно зробити переселенцям, щоб поновити виплати? Як виявилося, абсолютно нічого.

У Мінреінтеграції пояснили, що виплати усім переселенцям, які отримували їх до серпня поточного року, продовжать автоматично. Тобто внутрішньо переміщеним особам не доведеться звертатися до соціальних служб, ЦНАПу чи інших відомств, заповняти десятки бланків та заяв, чи доводити, що вони справді належать до вразливої категорії населення.

Не зміняться і критерії для отримання права на фінансову допомогу. Вони залишилися точно такими ж, якими були при останньому перепризначенні виплат у березні 2024 року.