Наука

Чи можна із води зробити метал? Вчені знайшли схожі властивості

29.03.2022
1 хвилина на прочитання
вода метал

Найпоширеніша і найзнайоміша рідина на планеті — звичайна вода, проте, вона сповнена загадок.


Ще у шкільному курсі фізики дітям пояснюють, що Н2О часто поводиться зовсім не так, як інші рідини. Здавалося б, агрегатні стани води очевидні – пара, рідина, лід. Але вченим вдалося перевести Н2О в досконалий інший, подібний до металу стан. Сталося це внаслідок різноманітних дослідів з електропровідністю води.

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Як вченим вдалося з Н2О зробити кульку із зовнішнім виглядом та властивостями, схожими з металом?

Проводить

Звичайна вода проводить електричний струм.

На цьому засновано безліч правил техніки безпеки: не допускати дотику рідини до електроприладів, не братися за них мокрими руками тощо.

вода струм

Але з розвитком науки з’ясувалося, що струм проводить не сама вода, а лише домішки у її складі. Саме вони роблять Н2О провідником.

Не проводить

Якщо взяти добре очищену воду, яка застосовується в лабораторних умовах для дослідів, то вода втрачає електропровідність. Очищена від солей, Н2О стає, навпаки, абсолютним ізолятором, оскільки у ній не буде вільних іонів.

Експериментувати вдома з дистильованою рідиною все ж таки не варто, так як її настільки не очищають, мінімальна кількість солей в ній все ж таки є.

Знову проводить

Якщо стиснути абсолютно очищену воду під тиском 48 мегабар, то вона знову стає провідником, хоча вільних іонів у ній, як і раніше, немає. Під таким пресом молекули води знаходяться максимально близько одна до одної. Електрони практично стикаються, і струм знову починає текти крізь воду. Підтримувати воду під таким тиском довго не виходить, але для певних експериментальних цілей такої зміни властивостей води достатньо.

Металізується!

Вчені пішли далі. І виявили ще один цікавий стан води.

Якщо взяти натрієво-калієвий сплав ікапнути ним у водяну пару, то на очах відбувається дивовижне перетворення. Молекули Н2О починають миттєво конденсуватися на крапельці металу. Його іони переходять в обложену на поверхні воду.

На кілька секунд Н2О перетворюється на золоту блискучу кульку. При цьому вода ненадовго набуває властивостей металу і знову стає провідником, пропускаючи через себе електричний струм.

Вчені проводять експерименти із золотою краплею води не з пустої цікавості. Так вони намагаються зрозуміти деякі процеси, що протікають в умовах Урану, Нептуна та інших планет, де перехід води до металізованого стану йде природним чином.

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29.03.2022
1 хвилина на прочитання

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