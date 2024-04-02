Вчені нарешті з’ясували, які обличчя сприймаються нами як більш привабливі

Симпатичнішими здавалися худі люди, тобто ті, у кого низький індекс маси тіла. Виняток становили намібійські жінки, які вважали чоловіків із вищим індексом маси тіла красивішими.

З точки зору еволюції, краса – це показник здоров’я. Але які обличчя ми схильні вважати красивими?

Для проведення нового дослідження вчені використовували 1550 зображень облич із 10 різних країн. Привабливість же того чи іншого обличчя визначали за середньою оцінкою людей протилежної статі, які належали до тієї самої культури, що й учасник експерименту.

З’ясувалося, що насправді симетрія не є справді значущим чинником краси. Однак важливе значення має те, наскільки пропорції обличчя відхиляються від середніх показників по популяції. Чим це відхилення було більшим, тим менш привабливим було обличчя.

Обличчя жінок, які виглядали більш жіночно, завжди сприймалися як більш привабливі. При цьому більш мужні обличчя у чоловіків не робили їх більш симпатичними. Також жінки загалом оцінювалися як більш привабливі порівняно з чоловічою статтю.

Симпатичнішими здавалися худі люди, тобто ті, у кого низький індекс маси тіла. Виняток становили намібійські жінки, які вважали чоловіків із вищим індексом маси тіла красивішими.