У темних глибинах океану знайшли моторошних істот (фото)

Підводні мешканці отримали назву Pectinereis strickrotti. Вони живуть на глибині приблизно 1000 метрів у не найсприятливішому середовищі, пише ScienceAlert.

Представники нового виду мають видовжене тіло, оточене з обох боків пір’ястими придатками зі зябровими кінчиками. Ці м’язисті вирости називаються параподії. Вони виглядають як крила і головним чином використовуються для пересування.

Одна з особливостей глибоководних черв’яків Pectinereis strickrotti – прихований набір щелеп, які висуваються для харчування.

“Порівняно з більшістю ганчір’яних черв’яків вид Pectinereis strickrotti незвичайний із кількох причин”, – коментує доктор Грег Роуз, морський біолог з Океанографічного інституту Скріппса при Каліфорнійському університеті.

По-перше, представники цього виду живуть глибоко в океані, тоді як більшість їхніх еволюційних родичів мешкають у більш дрібних водах. По-друге, їхні параподії вкриті зябрами, інші черв’яки поглинають кисень через параподії без них. По-третє, через повну темряву на глибині 1000 м під водою новий вид сліпий.

За словами вченого, знайдені черв’яки, ймовірно, мають гострий нюх і дотик. Вони допомагають їм орієнтуватися на темному дні. Самці мають великі шипи на кінцях хвостів. Їхнє призначення поки що невідоме. Можливо, вони якось пов’язані з розмноженням.