Лікар пояснив відмінності КТ і рентгена при обстеженні легенів на коронавірус

Комп’ютерна томографія (КТ), на відміну від рентгена, сканує органи покроково, “нарізаючи” тіло людини, що дозволяє сформувати об’ємне зображення, пояснив лікар-рентгенолог Андрій Юрчик. А це означає, що КТ дає більше діагностичних відповідей, зазначив він. Тому медики частіше направляють пацієнтів з пневмонією і коронавірусом на це обстеження.





“Тобто чутливість КТ до CoViD-19, здатність виявити це захворювання, в десятки разів вище. Де рентгенолог може побачити нормальну картину легеневої тканини, на КТ саме в цьому місці можуть бути зміни. Найчастіше КТ призначають, якщо при нормальній рентгенологічній картині у пацієнта спостерігаються задишка, сильний кашель, падіння сатурації “, – уточнив лікар.

При цьому медик зазначив, що доза випромінювання, одержувана пацієнтами під час обстеження, некритична і не викликає ускладнень. Але є і протипоказання, перш за все вагітність. Радіація може вплинути на плід. Також треба бути передбачливими при проходженні обстежень годуючим мамам, уточнив доктор.

“Наявність металоконструкцій, кардіостимуляторів, різних штифтів в організмі ніяк не впливає на проведення дослідження. При КТ наявність металевих сторонніх тіл в обстежуваної зоні може давати перешкоди, але для пацієнта це безпечно. Пацієнтам з Холтера (тип амбулаторного електрокардіографічного пристрою. – Прим. Ред. ) проводити операцію не можна – просто апаратура вийде з ладу “, – попередив Андрій Юрчик.