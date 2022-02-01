Українці масово переводять у готівку 1000 за вакцинацію: скільки можна отримати

Українцям масово пропонують продати тисячу за вакцинацію за 650 гривень. Як відомо, гроші за вакцинацію приходять на віртуальну картку «еПідтримка» і отримати їх на руки неможливо. Гроші призначені для підтримки бізнесу, тому їх можна витратити у кінотеатрах, спортзалах, виставкових центрах, книгарнях і так далі.





Проте шахраї вже знайшли спосіб отримати гроші за вакцинацію готівкою. Свої оголошення вони оприлюднюють у Telegram-каналах.

Але умови угоди мають досить сумнівний вигляд. Щоб перевести в готівку гроші, українцям пропонують перейти за стороннім посиланням, вказати суму платежу, а в призначенні вписати «спорт». Також потрібно вказати реквізити картки «еПідтримка».

Після операції необхідно надіслати скріншот для підтвердження. Ділки обіцяють, що відразу після цього надішлють на карту 650 гривень, які вже можна зняти в банкоматі або витратити безготівково, але без обмежень.

А ще, цікавий той факт, що за тиждень власник акаунту «Солодка вода» змінив нік. А ось оголошення із пропозицією купити тисячу за вакцинацію за 650 гривень залишилося без змін.

Це викликає підозру, що головна мета шахраїв – отримати гроші. З великою ймовірністю, після оплати та відправлення скріну, ви нічого не отримаєте. Варто ставитись з великою обережністю до подібних пропозицій. Краще використовувати гроші самому, а якщо ні, поцікавтеся у друзів чи знайомих, можливо, їм потрібні залізничні квитки, книги або абонемент у спортзал, так ви не ризикуватимете втратити гроші і не порушите закон.

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