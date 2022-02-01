В обмінники вже не варіант: відомий курс долара до 6 лютого

Курс долара та євро в Україні найближчим часом цілком залежатиме від політичних настроїв. Попри новинне тло позиції національної валюти може послабити бажання іноземних інвесторів вивести свій капітал з країни. Та збільшення попиту на гривню з боку бізнесу, що саме сплачує податки, виступить на противагу усім негативним факторам. Тож гривня на поточному тижні цілком може укріпити свої позиції, спустивши долар із п’єдесталу.





Після стрімкого зростання долара, який у четвер 27 січня подолав межу у 29 грн/дол, українська нацвалюта все ж взяла курс на укріплення. На думку Анни Золотько, очільниці департаменту скарбничих операцій, гривню підтримало різке зменшення попиту на іноземну валюту.

Продавати більше доларів та євро почали не лише громадяни, але й підприємці. Адже сплатити податки вони можуть лише гривнею. Збільшили пропозицію долара й експортери, що до певного часу притримували свої активи через невигідний курс.

Завдяки усім цим позитивним факторам, а також відносній стабілізації ситуації із Росією, гривня завершила минулий тиждень із курсом 28,78 грн/дол. Та як зазначив Андрій Гойлов, аналітик компанії RoboForex, на поліпшення динаміки гривні вплинув і Нацбанк, що вкотре підтримав вітчизняну валюту запасами із золотовалютного резерву.

За найбільш оптимістичним прогнозом, тенденція до укріплення гривні зберігатиметься й на поточному тижні, оскільки більшість позитивних для курсу нацвалюти факторів залишатимуться актуальними. Послабити гривню можуть лише погані новини від Росії, або ж зростання попиту на іноземну валюту з боку імпортерів, які закуповуватимуть енергоресурси для опалювального сезону.

Та більшість спеціалістів все ж зберігають нейтральну позицію й не насмілюються робити гучних заяв щодо різкої зміни курсу. На думку Анни Золотько долар на поточному тижні вартуватиме у межах 28,50 та 28,85 грн/дол. Тоді як експерт із RoboForex Андрій Гойлов оцінює ситуацію більш позитивно та схиляється до курсу 28,30 грн/дол. Євро ж, на його думку, вартуватиме українцям близько 31,95 грн.

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