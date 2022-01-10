Ретроградні планети 2022 року: коли і чого чекати наступного року

Коли планети починають рухатися у зворотному напрямку (входять у стан ретроградності), це позначається на житті людей. Які періоди можуть виявитися складними та чого чекати у 2022 році?





Вступили в новий рік ми в стані ретроградної Венери. Її зворотний рух розпочався 19 грудня минулого року та закінчиться 29 січня. Зазвичай у цей період виникають складнощі у особистих відносинах. Але все не так погано. Деякі ситуації допомагають зрозуміти, хто насправді поряд із вами.

Меркурій буде ретроградним із 14 січня до 4 лютого. Період сумнівів та зростання негативу. Не найкращий час для великих покупок та інвестицій. Ще один період зворотного руху Меркурія з 10 травня до 3 червня. Можливе проживання ситуацій, які вже траплялися, або повернення людей, які вже пішли з вашого життя.

Ретроградний Уран (18.01-24.08) може вплинути на стабільність. Можливі помилки у прийнятті важливих рішень, висловлювання, що негативно вплинуть на розвиток подій.

Сатурн у зворотний рух увійде 5 червня та вийде з нього 23 жовтня. Оскільки ця планета відповідає за ділову сферу, всі процеси у ній можуть дещо сповільнитися. До кожного відповідального кроку, чи то підписання договору, чи відкриття власної справи, потрібно поставитися дуже уважно.

Ретроградний Нептун з 28 червня до 4 грудня може вплинути на прийняття неправильних рішень. Щоб уникнути цього, слід тримати емоції під контролем.

Період ретроградного Плутона (з 29.04 до 03.10) краще присвятити роботі над помилками, аналізу ситуації, що склалася на цей момент.

Юпітер буде ретроградним із 29 липня по 24 листопада. Найкращий час для змін у житті. Можна кардинально змінити сферу діяльності або просто просити у начальства підвищення заробітної плати.

Ближче до кінця року на нас також чекає ще два періоди ретроградного Меркурія: з 10 вересня по 2 жовтня, і наприкінці року з 29 грудня по 18 січня 2023 року. У цей час потрібно докласти всіх зусиль, щоб уникнути конфлікту з близькими людьми, а також робити висновки з будь-якої складної ситуації.

Зворотний рух Марса з 30 жовтня до 13 січня 2023 може принести конфлікти, загострення складних ситуацій як в особистому житті, так і в глобальному плані. Потрібно приборкати свою запальність та контролювати агресію.