Названо місце в холодильнику, де категорично не можна зберігати яйця

У кожному холодильнику передбачено спеціальний лоток для зберігання яєць. У переважній більшості моделей він знаходиться у дверцятах. Таке рішення дозволяє економити внутрішній простір та забезпечує легкий доступ до крихкого продукту. Проте результати досліджень, опубліковані британськими вченими, показали, що дверцята холодильника далеко не найкраще місце для яєць.

Чому не в дверцятах?

На думку експертів з BEIC (Британської ради яєчної промисловості) дверцята холодильника не відповідають необхідному температурному режиму зберігання яєць, оскільки продукти тут схильні до найбільш різких коливань температур. Щоразу, коли ви відкриваєте холодильник, яйце, що лежить у дверцятах, отримує приплив теплого повітря. Такі перепади неминуче скорочують термін його зберігання.

Вчені зійшлися на думці, що яйця довше залишатимуться свіжими, якщо тримати їх на середній полиці в центральній частині холодильника або у відсіку для зберігання овочів. При цьому зберігати їх слід у закритій оригінальній упаковці, щоб унеможливити проникнення запахів від інших продуктів.

До речі, багато відомих кулінарів теж вважають, що зберігати яйця в холодильнику зовсім не обов’язково. Наприклад, відомий шеф-кухар Реймонд Бланк завжди готує страви з використанням яєць кімнатної температури. Він каже, що багато людей просто звикли заморожувати все підряд, коли часто в цьому немає потреби.

Яєчний струс

Інша небезпека яєць, що зберігаються в дверцятах холодильника, ховається у зайвій трясці. Крім шкаралупи, від проникнення довкілля куряче яйце захищене найтоншою підшкаралупною оболонкою товщиною всього близько 0,06 міліметра. Щоразу, коли ви відкриваєте або закриваєте дверцята, через трясіння в цій оболонці утворюються мікроушкодження, які згодом можуть почати пропускати всередину продукту хвороботворні бактерії. Це сприяє розвитку гнильних процесів та призводить до зміни органолептичних властивостей.

Експерти попереджають, що тим, хто зберігає яйця у дверцятах холодильника, не варто розраховувати на ідеальну, а головне корисну глазуню до сніданку. Тому краще тримати яйця на середній полиці або іншому прохолодному місці з постійною температурою.