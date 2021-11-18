Названо ТОП-5 ознак того, що ви відпрацьовуєте карму

Б’єшся ніби риба об лід чи крутишся як білка в колесі, а нічого не змінюється чи зміни не пропорційні витраченій енергії? Цілком імовірно, що вся марність зусиль — результат кармічного обов’язку, впевнені фахівці з надприродної та кармічної астрології. Але ставитися до попереджень варто все ж таки з часткою скепсису і не приймати близько до серця.





Кармічні борг- це відпрацювання негативу з вашого минулого життя, що часто виявляється в повторенні тих чи інших подій і токсичних відносин, а також постійних фінансових невдач.

Провидці вважають, що кількість кармічних боргів виражається в числі уроків, які ви повинні засвоїти, прорахувати їх можна виходячи з дати вашого народження, але для початку варто визначити, чи «висить» на вас карма. Зробити це можна за п’ятьма явними ознаками.

5 ознак того, що ви відпрацьовуєте карму

1. Негативні моделі поведінки, що повторюються

Якщо ви регулярно наступаєте на ті самі граблі в особистих або фінансових відносинах і при цьому малоефективно вирішуєте ці проблеми, швидше за все, це ознака того, що за вами рахується кармічний борг і настав час розрахуватися.

2. Суперобережність та послужливість щодо інших

Карма змушує вас на поведінку, коли вам постійно хочеться догодити іншим людям, допомогти їм і подбати, навіть якщо вас про це не просять. Знайомо? — Це вірна ознака того, що з минулого життя за вами тягнеться обов’язок перед деякими людьми.

3. Токсичні особисті відносини

Вас регулярно затягує любовний кругообіг, в якому ви зазнаєте насильства або перебуваєте в ущемленій позиції. Такі аб’юзерські відносини можуть також свідчити, що вам необхідно відпрацювати карму.

4. Самотність та самокопання

Огляньтеся: поряд із вами майже нікого немає? Ваша доля — бути одинаком у житті і при цьому ви не ладнаєте з оточуючими? Усьому причиною може бути ваша карма.

5. У вашій даті народження присутні числа кармічного обов’язку

Поєднання певних нумерологами чисел – явна підказка про наявність у вас непростої карми.

Як дізнатися про свій кармічний обов’язок?

Достатньо зробити математичний підрахунок за датою свого народження, склавши всі дані та привівши їх до однозначного значення.

Наприклад, 15 листопада 1979 року. Підсумовуємо всі цифри 1+5+1+1+9+7+9, отримуємо 34, далі 3+4=7. Це і є ваш вихідний життєвий код.

Якщо вам випали 1, 4, 5 або 7 , то ви з великою ймовірністю відпрацьовуєте карму, розплачуючись за минулі гріхи.