Коли припиняться віялові відключення світла в Україні: у компанії Yasno дали відповідь

Віялові відключення світла в Україні триватимуть щонайменше до завершення зими. При цьому перерви в подачі електрики стануть менш тривалими, адже українські енергетики планують розподілити навантаження на мережу по всій території країни. Це базовий сценарій розвитку подій. Проте є й більш песимістичний варіант, який стане реальністю в разі чергових ударів ворога по енергооб’єктах України.

Про це розповів гендиректор енергетичної компанії Yasno (група ДТЕК) Сергій Коваленко. Він зазначив, що не зважаючи на погодні умови, українські енергетики працюють на межі своїх можливостей, намагаючись відновити мережу. Адже коли вдарять морози, зробити це буде значно складніше.

Результатом таких відновлювальних робіт вже стало скорочення часу відключень світла в більшості регіонів України. Та попри незначне покращення українцям не варто тішити себе ілюзіями. Навіть за найбільш оптимістичним сценарієм планові вимкнення світла не припиняться раніше, ніж наприкінці березня. Потім, за умови відсутності повторних обстрілів, від віялових відключень можна буде взагалі відмовитися.

Цілком можлива й інша ситуація, яка матиме місце у випадку продовження росіянами атак на українські електростанції. Чергові пошкодження енергетичної системи країни змусять вдатися до екстрених відключень світла на досить тривалий час.

Наостанок Коваленко додав, що станом на 21 листопада близько 953 тисяч клієнтів компанії Yasno були без світла. І так відбувається майже кожного дня. Через агресію росії мільйони українців позбавлені можливості нормально працювати та займатися своїми звичними справами. А у деяких з них через відсутність електрики немає також води і опалення.

Та попри таку складну енергетичну ситуацію в країні, у Офісі президента відраджують українців їхати за кордон через страх блекауту. Адже що б не сталося до повного відключення світла в Україні вдаватися не збираються.