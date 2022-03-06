В Европе назвали сроки снятия санкций с России

Россия может не надеяться на снятие или хотя бы ослабление санкций, пока не выведет все свои войска с территории Украины. О такой четкой позиции ЕС по отношению к оккупантам заявил Пятрас Ауштрявичюс, депутат Европарламента от Литвы. В своем комментарии интернет-изданию “Гордон” он подчеркнул, что компромиссов в данном вопросе быть не может, а военная агрессия России обязательно должна быть наказана.





«Россияне уже разбомбили целый ряд украинских городов и селений. Они беспощадно убивают гражданское население и уничтожают объекты инфраструктуры. Я вижу только один способ остановить жестокость, совершаемую РФ по отношению к независимой Украине. Этот способ – дальнейшее усиление санкций. Поэтому ни о каком ослаблении экономического давления на Россию сейчас и речи идти не может», – считает литовский политик.

Пятрас Ауштрявичюс добавил, что под освобождением территории Украины он подразумевает вывод войск РФ также из Крыма и Донбасса. Ведь эти территории были незаконно присвоены россиянами, так что оккупанты не имеют на них никаких прав.

Депутат Европарламента отметил, что России пора проснуться и принять свою новую реальность. Москва, да и все русское общество, обязаны осознать, что им больше не рады в Европе. Страна-агрессор просто не может быть частью цивилизованного мира.

Напомним, что из-за санкций, проводимых странами Европейского союза и США, экономика России сейчас просто летит в бездну. Целый ряд всемирно известных компаний уже разорвали свои отношения с оккупантом. В Россию больше не доставляют импортные автомобили, закрывают свои заводы и магазины известные производители одежды, электроники, продуктов питания. Так что если россияне немедленно не прекратят войну с Украиной, им грозит массовая безработица, дефицит базовых продуктов, а возможно даже голод.

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