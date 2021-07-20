ПриватБанк та ОщадБанк закривають відділення по всій Україні: можливо вашого вже немає

За останні пів року тенденція закриття відділень популярних українських банків набула неймовірних масштабів. Лише упродовж другого кварталу поточного року фінустанови зачинили 178 своїх підрозділів. А за останні 5 років кількість банківських філій в країні зменшилася з 10 882 до 6 895 одиниць. Тож саме час перевірити, чи не закрили часом одну із філій, до яких ви звикли звертатися за послугами.





Згідно із даними від Національного банку України найбільшу питому вагу серед усіх закритих банківських офісів складають відділення державних Ощадбанку та ПриватБанку. Фінансові установи, що обслуговують більшу частину українських громадян, за останні 6 місяців ліквідували понад сотню своїх відділень. Наразі до послуг клієнтів залишилося всього 1 743 філії Ощадбанку та 1 574 офісів Привату.

Проте тенденція зі скорочення фізичних відділень зачепила й деякі інші, також досить популярні поміж наших співвітчизників фінансові установи.

До п’ятірки лідерів за темпами закриття філій протягом останніх 6 місяців потрапили:

ПриватБанк – зачинив 143 відділення, причому 110 із них припинили свою діяльність у другому кварталі 2021 року;

Ощадбанк – закрито 94 відділення;

Альфа-Банк – ліквідував 15 територіальних філій;

Укрсиббанк – розформовано 12 відділень;

Укргазбанк – закрито 7 філій.

В той самий час для фінансових установ, що базуються на приватному капіталі, ситуація складається набагато краще. Вони не лише не зачиняють існуючі офіси, а ще й відкривають нові, тим самим збільшуючи свою присутність на українському фінансовому ринку. До прикладу банк ПУМБ із початку 2021 року вже встиг відкрити 12 нових відділень. Перший інвестиційний банк теж не надто відстав від конкурента, відчинивши для клієнтів 7 нових точок обслуговування. А Укрбудінвестбанк поповнив свою мережу ще 4 офісами.

Загалом же на території України наразі нараховується 73 діючі фінансові установи, що надають різноманітні послуги як фізичним особам, так і великим вітчизняним компаніям.