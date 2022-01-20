Українці можуть безкоштовно отримати криптовалюту та NFT: роздачі в січні

У поточному місяці кілька популярних сервісів влаштували роздачу «крипти» для своїх користувачів. За мінімальну платню вони пропонують солідну партію токенів, яка може суттєво збільшити вміст вашого криптогаманця. Ми виокремили 5 ресурсів із найбільш вигідними акціями та пропонуємо вам ознайомитися із умовами отримання цифрового бонусу.





Перший проект, на який варто звернути увагу, це fees.wtf. Минулого тижня він оголосив про старт роздачі свого власного токена WTF. Щоб взяти участь у роздачі та стати власником 30 WTF, необхідно витратити 0,05 ETH (159,5 дол.). Ще 0,01 ETH (32 дол.) учасник заплатить, щоб отримати свій ейрдроп, плюс комісія Ethereum.

Ще один популярний ресурс LooksRare почав роздачу токенів власного авторства Looks 10 січня. Розробники планують подарувати 120 мільйонів токенів, кожен з яких вартує близько 4,4 дол. Отримати крипту безкоштовно тут можуть клієнти онлайн-ринку OpenSea, чий оборот за останні 6 місяців склав більш ніж 3 ETH. При цьому за кожну транзакцію LooksRare бере комісію у 2%.

Наступним у топі проектів для «легкого заробітку» став Gas DAO. Роздачу власних токенів GAS він запустив ще у грудні 2021. Безкоштовну крипту мають змогу отримати користувачі, що торгували «ефіром» та витратили понад 1,5 тис. дол. на комісію у мережі.

Онлайн-ресурс OpenDAO дарує «крипту» SOS усім активним користувачам OpenSea. Кількість отриманих монет тут залежить лише від активності на ринку NFT, а саме від оборотів USDC, ETH та DAI.

Останнім у п’ятірці бонусних криптосервісів став DappRadar, що розподілив між своїми користувачами частку власноруч випущених токенів. Альткоїн під назвою Radar можна буде використати для оплати послуг в межах даного проекту. Клієнти, які володіють більш ніж 5 тис. коїнів Radar матимуть право користуватися PRO-версією програми. Щоправда, для отримання обіцяної винагороди доведеться сплатити символічну комісію.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿