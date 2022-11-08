Місячне затемнення змінить все: у яких знаків зодіаку з 9 листопада почнеться нове життя

Місячне затемнення 8 листопада переверне життя трьох знаків зодіаку. Після цього небесного явища, що закриває двотижневий коридор затемнень, в їх житті почнуться кардинальні зміни. Йдеться про зодіакальних Тільців, Близнюків та Раків. За словами астрологів, представникам цих знаків вдасться залишити всі негаразди в минулому та розпочати новий, насичений подіями та позитивними емоціями життєвий етап.

Тілець

Для народжених під цим сузір’ям місячне затемнення 8 листопада стане символом завершення проблемного етапу. Незабаром Тільці і не згадають, що мали якісь труднощі чи страждали від нестачі грошей. Кар’єра піде в гору, а доходи суттєво зростуть. Хоч вільного часу у Тільців стане значно менше, та вони будуть цілком задоволені змінами у своєму житті. Представники знаку заживуть в комфорті та достатку, ні в чому собі не відмовляючи.

Близнюки

Близнюки зітруть із пам’яті біль та розчарування, що ятрили їм душу. Місячне затемнення стане для них тим самим переломним моментом, після якого відлік життя почнеться заново. Уродженці знаку приймуть рішенні з цього дня рухатися лише вперед і не оглядатися на минуле. Дехто з Близнюків навіть вирішить змінити професію, галузь діяльності чи переїхати в іншу країну. Звісно без хвилювання не обійдеться, але боятися змін Близнюкам точно не варто. Удача буде на їхньому боці і допоможе подолати всі труднощі на шляху до нового життя.

Рак

На Раків одразу після місячного затемнення чекає приємний сюрприз. Вони неочікувано отримають великий прибуток від справи, в яку вже давно перестали вірити. Ці гроші представники знаку витратять на покупку своєї мрії, наприклад на нову машину чи квартиру. Також Раки зуміють відзначитися на роботі та зароблять собі авторитет серед колег. А згодом отримають підвищення, завдяки чому їх дохід зросте у кілька разів.