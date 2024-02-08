Знадобиться Viber або Telegram: пенсіонерам повідомили важливу новину

Українські внутрішньо переміщені особи (ВПО), які є пенсіонерами, відтепер мають можливість проходити ідентифікацію для підтвердження своїх виплат за допомогою відеоконференцзв’язку, про що повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Згідно з постановою уряду, для отримання виплат у 2024 році переселенці повинні пройти ідентифікацію в АТ “Ощадбанк” або Пенсійному фонді України. Тепер цей процес став доступнішим завдяки можливості пройти ідентифікацію в режимі відеоконференції, яку можна організувати через веб-портал Пенсійного фонду України (ПФУ).

Для того, щоб ініціювати цей процес, особам необхідно:

Зайти на портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Обрати опцію “Ідентифікація через відеоконференцзв’язок” у верхній частині головної сторінки. Заповнити онлайн-форму, заповнивши всі обов’язкові поля, позначені зірочкою. Вкажіть будь-які додаткові послуги, необхідні для проходження відеоідентифікації, наприклад, сурдопереклад або супровід персонального асистента. Прикріпіть до заявки скан-копії необхідних документів, зокрема, паспорта, пенсійного посвідчення, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про народження, трудової книжки та інших. Подати заявку, натиснувши на відповідну кнопку.

За осіб, які діють від імені недієздатних осіб або осіб з обмеженою дієздатністю, заяви мають подавати їхні законні представники або опікуни.

Після подання заяви з вами зв’яжеться представник Пенсійного фонду для призначення сеансу відеоідентифікації.

Заявники можуть вибрати одну з декількох програмних платформ для відеоконференції, включаючи Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp і Zoom. Процес ідентифікації обіцяють завершити протягом 30 календарних днів з моменту подачі заяви, але не раніше, ніж через 10 робочих днів.