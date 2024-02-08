Знадобиться Viber або Telegram: пенсіонерам повідомили важливу новину
Українські внутрішньо переміщені особи (ВПО), які є пенсіонерами, відтепер мають можливість проходити ідентифікацію для підтвердження своїх виплат за допомогою відеоконференцзв’язку, про що повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Згідно з постановою уряду, для отримання виплат у 2024 році переселенці повинні пройти ідентифікацію в АТ “Ощадбанк” або Пенсійному фонді України. Тепер цей процес став доступнішим завдяки можливості пройти ідентифікацію в режимі відеоконференції, яку можна організувати через веб-портал Пенсійного фонду України (ПФУ).
Для того, щоб ініціювати цей процес, особам необхідно:
- Зайти на портал електронних послуг Пенсійного фонду України.
- Обрати опцію “Ідентифікація через відеоконференцзв’язок” у верхній частині головної сторінки.
- Заповнити онлайн-форму, заповнивши всі обов’язкові поля, позначені зірочкою.
- Вкажіть будь-які додаткові послуги, необхідні для проходження відеоідентифікації, наприклад, сурдопереклад або супровід персонального асистента.
- Прикріпіть до заявки скан-копії необхідних документів, зокрема, паспорта, пенсійного посвідчення, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про народження, трудової книжки та інших.
- Подати заявку, натиснувши на відповідну кнопку.
За осіб, які діють від імені недієздатних осіб або осіб з обмеженою дієздатністю, заяви мають подавати їхні законні представники або опікуни.
Після подання заяви з вами зв’яжеться представник Пенсійного фонду для призначення сеансу відеоідентифікації.
Заявники можуть вибрати одну з декількох програмних платформ для відеоконференції, включаючи Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp і Zoom. Процес ідентифікації обіцяють завершити протягом 30 календарних днів з моменту подачі заяви, але не раніше, ніж через 10 робочих днів.
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