Справжня аномалія: якою буде погода в перший тиждень 2024 року

До Нового року залишилися лічені дні та кожного українця хвилює питання, якою ж буде погода в перший тиждень січня. Синоптики прогнозують аномальне потепління, тому більшості регіонів очікувати снігу не варто.

Погода на 1-7 січня: чим здивує природа

Перший день тижня буде теплим на всій території країни. У середньому нічна температура коливатиметься в межах 0-2 °C. Рекордні показники буде зафіксовано в Тернополі та Луцьку, там позначка термометра сягне +5-+3 °C. На південному сході та в центральній частині України очікується похмура погода, у західних та північних регіонах можливий дощ зі снігом.

Наступні дні мало чим відрізнятимуться від 1-го січня. Здебільшого погода буде похмурою, періодично очікується дощ. До кінця тижня мінусова нічна температура буде в Києві та Сумах. Любителям зимового відпочинку на Буковелі також не варто очікувати снігопадів. Тижнева температура на гірськолижному курорті варіюватиметься в межах +2-+4 вдень і -2-0 °C.

Якщо говорити про загальні погодні характеристики, то для першого тижня будуть характерні:

опади в межах норми (від 32 до 43 мм);

похмура погода з проясненнями;

мокрий сніг;

плюсова денна температура;

до -5°C середня нічна температура.

Попри те, що січень найчастіше є найхолоднішим місяцем, 2024 року погода місяця зміниться. Похолодання очікуються тільки в другій половині січня, і тільки для окремо взятих регіонів. Морози доходитимуть до -15°C, але не будуть затяжними. Традиційно тепліша погода очікується в південних регіонах. Звісно, прогноз ще коригуватиметься, але загалом залишиться таким самим.