Українцям блокують картки та забороняють переказувати гроші: яка причина

Під-час військового стану в Україні діють більш жорсткі правила фінансового моніторингу. Зокрема укранцям дозволяється переказувати кошти лише в межах певної суми. За порушення цього правила банк може скасувати переказ, чи навіть заблокувати карту.

Наприклад у ПриватБанку розповіли, що моніторять всі операції своїх клієнтів, якщо їх доходи та витрати (в тому числі перекази) за місяць перевищують 500 тис. грн. Такі правила, за словами прес-секретаря Привату Олега Серги, діють у банку вже більше року.

В березні 2022-го Національний банк опублікував постанову №60, якої повинні притримуватися всі банки України. У ній сказано, що фінустановам належить контролювати рахунки клієнтів, які протягом місяця здійснюють чи приймають перекази більш ніж на 400 тис. грн.

Зокрема банкам наказали звернути увагу на такі операцій:

перекази із незрозумілою метою та ризиковані перекази. Наприклад у банку можуть виникнути питання до волонтерів, які збирають на свою карту пожертви на великі суми;

перекази за участі ризикованих груп населення (депутатів, чиновників тощо).

Клієнтам, що викликали у банку підозри, можуть на деякий час заборонити здійснювати перекази чи будь-які інші операції. А в деяких випадках фінустанова просто блокує картку та розриває договір із її власником. Найбільш поширеною причиною припинення співпраці є підозрілі операції із картою клієнта або ж операції, які здалися банку підозрілими.

Що перевіряють банки?

Банківські установи в Україні повинні моніторити такі операції своїх клієнтів:

операції із готівкою;

надходження, платежі чи перекази на нетипові для клієнта суми;

перекази на суми понад 400 тис. грн;

перекази, учасниками яких є РЕР (політично значущі особи), тобто чиновники або депутати;

операції індивідуальних підприємців (ФОПів) та юридичних осіб, які були зареєстровані менше 3 місяців тому.