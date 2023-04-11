Українцям блокують картки та забороняють переказувати гроші: яка причина

Під-час військового стану в Україні діють більш жорсткі правила фінансового моніторингу. Зокрема укранцям дозволяється переказувати кошти лише в межах певної суми. За порушення цього правила банк може скасувати переказ, чи навіть заблокувати карту.
Наприклад у ПриватБанку розповіли, що моніторять всі операції своїх клієнтів, якщо їх доходи та витрати (в тому числі перекази) за місяць перевищують 500 тис. грн. Такі правила, за словами прес-секретаря Привату Олега Серги, діють у банку вже більше року.
В березні 2022-го Національний банк опублікував постанову №60, якої повинні притримуватися всі банки України. У ній сказано, що фінустановам належить контролювати рахунки клієнтів, які протягом місяця здійснюють чи приймають перекази більш ніж на 400 тис. грн.
Зокрема банкам наказали звернути увагу на такі операцій:
- перекази із незрозумілою метою та ризиковані перекази. Наприклад у банку можуть виникнути питання до волонтерів, які збирають на свою карту пожертви на великі суми;
- перекази за участі ризикованих груп населення (депутатів, чиновників тощо).
Клієнтам, що викликали у банку підозри, можуть на деякий час заборонити здійснювати перекази чи будь-які інші операції. А в деяких випадках фінустанова просто блокує картку та розриває договір із її власником. Найбільш поширеною причиною припинення співпраці є підозрілі операції із картою клієнта або ж операції, які здалися банку підозрілими.
Що перевіряють банки?
Банківські установи в Україні повинні моніторити такі операції своїх клієнтів:
- операції із готівкою;
- надходження, платежі чи перекази на нетипові для клієнта суми;
- перекази на суми понад 400 тис. грн;
- перекази, учасниками яких є РЕР (політично значущі особи), тобто чиновники або депутати;
- операції індивідуальних підприємців (ФОПів) та юридичних осіб, які були зареєстровані менше 3 місяців тому.
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