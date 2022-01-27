Вчені назвали алкогольні напої, які вміють захищати від Covid-19

Вчені з китайської лікарні Каннін у Шеньчжені зробили висновок, що вживання шампанського, червоного та білого вина може знизити ризик інфікування коронавірусною хворобою. Дані дослідження опубліковані у журналі Frontiers in Nutrition.





Фахівці вивчили інформацію майже півмільйона людей, з яких понад 15 тисяч отримали позитивний тест на Covid-19. Учасників дослідження поділили на три групи:

тих, що не п’ють алкоголь;

тих, що вживали алкоголь у минулому;

тих, хто п’є досі.

Дослідники виявили, що найменше ризикують заразитися коронавірусом ті, хто віддає перевагу червоному вину і п’є понад п’ять келихів на тиждень. Ризик інфікування знижувався на 17%.

Любителі шампанського та білих вин, які випивали від 1 до 4 келихів на тиждень, знижують ризик інфікування Covid-19 на 8%.

При цьому при вживанні менше 5 бокалів на тиждень ефект майже непомітний. А ось у тих, хто регулярно п’є пиво та сидр, ризик інфікування Covid-19 на 28% вищий.

При цьому вживання червоного вина не виключає ризик зараження коронавірусом. А тому у разі підозрілих симптомів краще звернутися до лікаря.

Нагадаємо, що 30 грудня 2021 року дослідники з університету Пітсбурга, Сполучені штати Америки, встановили, що люди, які контактували з інфікованими Covid-19, але при цьому їх тест виявився негативним, найчастіше вживали спиртне. Учасники експерименту, які не заразилися коронавірусом при контакті з інфікованим, вживали загалом одну порцію міцного напою щодня. А ось ті, хто майже не пив, здобули позитивні тести.

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