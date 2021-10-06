Наука

Вчені довели ефективність дешевого засобу при лікуванні псоріазу

Воно допомагає зменшити розвиток уражених ділянок шкіри і заспокоїти свербіж.

06.10.2021
1 хвилина на прочитання
гліцерин

Вчені виявили доказ слів пацієнтів з псоріазом про те, що гліцерин допомагає боротися із захворюванням і зменшує запалення. Результати дослідження були опубліковані в International Journal of Molecular Sciences.


Дію гліцерину вчені вирішили перевірити на мишах. Піддослідні пили рідину або її наносили їм на шкіру. І в тому і в іншому випадку гліцерин допомагав зменшити розвиток уражених псоріазом ділянок шкіри і заспокоїти свербіж.

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“Гліцерин, по суті, конкурує з перекисом водню, не даючи йому проникнути всередину і посилити окислювальний стрес. Масло і вода не змішуються, тому ще один спосіб, яким гліцерин може бути корисний, – це підтримка основної ролі шкіри як бар’єру водопроникності”, – розповів доктор Венді Боллаг.

Він зазначив, що гліцерин має місцеву заспокійливу і пом’якшувальну дію, однак головна виявлена ​​його особливість в тому, що він перетворюється в ліпід фосфатидилгліцерин, який регулює функцію кератиноцитів, тобто основних клітин шкіри, і пригнічує запалення.

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06.10.2021
1 хвилина на прочитання

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