Комп’ютери і смартфони стежать за нами: який в цьому зміст

В операційних системах для комп’ютерів і смартфонів обов’язково присутня функція телеметрії. Якщо пояснювати простою мовою – система збирає дані про те, що користувач робив на пристрої і відправляє на сервери розробників. До того ж, відстежувати поведінку користувача може будь-яка програма.





Що відстежується?

Системи можуть відслідковувати будь-які дані – які програми у нас встановлені, як часто ми ними користуємося, на які сайти заходимо і які налаштування робимо в системі, що завантажуємо, що видаляємо.

Також разом з поведінковими даними передається і ряд інших: ip адреса, відомості про пристрій, роздільна здатність екрана, активовані налаштування і багато іншого.

Дані приходять від користувача знеособленими, тобто за допомогою них неможливо ідентифікувати особу. Боятися абсолютно немає чого, адже компанії не ризикнуть збирати наші дані з простої причини – це незаконно і, по факту, це їм не потрібно. До того ж, завжди буде людський фактор, коли може відбутися витік даних, що сильно вдарить по репутації IT компанії.

Для чого це потрібно?

Свого часу, ми мали можливість попрацювати в компанії, яка займалася розробкою мобільних додатків. За допомогою отриманих від телеметрії даних ми вдосконалили додаток.

Наприклад, був випадок, коли ми помітили, що користувач робить занадто багато кліків до певної опції програми та інколи губиться і не розуміє, як налаштувати її. З урахуванням отриманих даних, ми допрацювали програму і зробили її більш комфортною для користувача.

За допомогою телеметричних даних розробники вдосконалюють систему і виправляють помилки у програмах. Нерідко, дані телеметрії використовуються для більш точного підбору реклами – великі компанії вже не один раз викривали в подібному.

Чи небезпечно це?

Скажемо прямо – так влаштований сучасний інтернет. Розробник програми / операційної системи, в принципі, може робити все що йому заманеться. Природно, великі компанії орієнтуються на закони, а дрібні розробники софту можуть взагалі збирати абсолютно будь-які дані, адже навряд чи хтось буде їх перевіряти.

Частину телеметрії в операційних системах можна відключити, але, знову ж таки, на 100% невідомо що ми відключили і що передається. Нічого страшного в цьому немає – програми великих компаній передають виключно знеособлені дані. Скажемо більше – ніхто не сидить і не дивиться послідовність дій на комп’ютері. Всі дані приходять у вигляді цифр і аналізуються за допомогою нейромережі, яка вже робить підсумковий вердикт, наприклад, про масовість будь-якої проблеми або щодо поліпшення тих чи інших місць в програмі.

Також відстежують дії відвідувачів і сайти. Власник сайту може спокійно зайти в аналітику і подивитися що на сайті робив будь-який відвідувач. Дана інформація допомагає нам покращувати свій сайт в плані зручності і кращої видимості в пошукових системах.