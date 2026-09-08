SSD не ламається за 1 день: 5 сигналів, що накопичувач “помирає”

Твердотільні накопичувачі значно швидші за класичні жорсткі диски й не мають рухомих деталей, проте безкінечного ресурсу в них також немає. Основа більшості SSD — NAND-пам’ять, комірки якої поступово зношуються під час циклів запису та стирання.

Контролер накопичувача намагається компенсувати цей процес: рівномірно розподіляє запис між комірками, виправляє помилки та використовує резервні блоки замість зношених. Тому SSD може нормально працювати навіть після запису десятків або сотень терабайтів інформації.

Але існують симптоми, які краще не ігнорувати.

1. Комп’ютер почав зависати без очевидної причини

Періодичні зависання Windows, надзвичайно довге завантаження системи, проблеми після виходу зі сплячого режиму або раптові перезавантаження можуть бути пов’язані з накопичувачем.

Причина проста: якщо контролеру SSD доводиться повторно читати проблемні ділянки пам’яті або виправляти дедалі більше помилок, операційна система може довго чекати відповіді від диска.

Однак цей симптом сам по собі нічого не доводить. Аналогічну поведінку можуть спричиняти оперативна пам’ять, драйвери, перегрів, блок живлення або програмні помилки.

Тривожним сигналом є ситуація, коли зависання регулярно виникають саме під час завантаження файлів, запуску програм або інших операцій із диском.

2. Файли раптом перестають відкриватися

Ще серйозніша ознака — регулярні помилки під час копіювання, збереження або відкриття файлів.

Наприклад, документ, який учора працював нормально, раптом виявляється пошкодженим, архів не розпаковується, а Windows повідомляє про помилку читання чи запису.

Для NVMe-накопичувачів стандарт S.M.A.R.T. передбачає окремий лічильник Media and Data Integrity Errors. Він дозволяє фіксувати помилки, пов’язані безпосередньо з носієм або цілісністю даних.

Разова помилка ще не означає неминучу смерть SSD. Але якщо їх стає більше, резервну копію важливих даних краще створити негайно.

3. SSD різко втратив швидкість

Зниження швидкості також може супроводжувати проблеми накопичувача, але тут легко зробити неправильний висновок.

Сучасний SSD може сповільнюватися цілком нормально, коли заповнений майже повністю, закінчився швидкий SLC-кеш або контролер перегрівся. Samsung, наприклад, прямо зазначає, що високі температури можуть тимчасово знижувати продуктивність SSD через механізми теплового захисту.

Тому падіння швидкості з умовних 7000 до 1500 МБ/с під час тривалого копіювання великого файла ще не говорить про поломку.

Значно підозріліша поведінка — коли раніше швидкий накопичувач без очевидних причин починає регулярно зависати на операціях читання або запису, швидкість падає майже до нуля, а одночасно з’являються помилки S.M.A.R.T.

4. Накопичувач раптом став доступний лише для читання

Це одна з найсерйозніших ознак.

Деякі SSD при критичній проблемі можуть перейти в режим Read Only. Файли при цьому ще можна відкрити та скопіювати, але записувати нові дані, змінювати документи або встановлювати програми вже не вдається.

Для NVMe це не просто теоретична можливість. У стандарті передбачений окремий критичний прапорець ReadOnly, який повідомляє операційній системі, що носій переведений у режим лише для читання.

Якщо SSD несподівано поводиться саме так, не варто намагатися «полагодити» його форматуванням. Насамперед потрібно скопіювати все, що ще читається.

5. S.M.A.R.T. почав показувати проблеми

Найкраще не чекати зовнішніх симптомів, а періодично перевіряти внутрішню діагностику накопичувача.

Для NVMe SSD особливо корисні такі параметри:

Critical Warning — критичні проблеми накопичувача;

Percentage Used — оцінка використаного ресурсу пам’яті;

Available Spare — залишок резервної області;

Media and Data Integrity Errors — помилки носія та даних;

температура;

загальний обсяг записаних даних.

NVM Express називає Percentage Used одним із головних показників зношення NVMe SSD. Він збільшується разом із використанням ресурсу NAND-пам’яті.

При цьому цифра 100% не означає, що накопичувач обов’язково перестане працювати наступного дня. Це означає досягнення розрахункового ресурсу, після якого виробник уже не гарантує попередній рівень надійності.

Для SATA SSD ситуація складніша: значення окремих S.M.A.R.T.-атрибутів можуть відрізнятися залежно від виробника. Kingston прямо зазначає, що для SATA ця система не повністю стандартизована.

Тому для перевірки бажано використовувати не лише універсальні програми, а й фірмові утиліти. Наприклад, Kingston SSD Manager показує стан накопичувача, залишковий ресурс, резервні блоки, температуру та час роботи. Samsung Magician має схожі функції для SSD Samsung.

Головне правило — не чекати першої помилки

Навіть ідеальний S.M.A.R.T. не дає стовідсоткової гарантії, що SSD завтра не відмовить через несправність контролера, живлення або прошивки.

Тому найкращий захист від поломки накопичувача — не діагностична програма, а резервна копія.

Особливо насторожитися варто, якщо одночасно з’явилося кілька симптомів: система зависає під час роботи з файлами, S.M.A.R.T. повідомляє про помилки, накопичувач періодично зникає із системи або переходить у режим лише для читання. У такій ситуації експерименти з SSD краще відкласти й спочатку зберегти важливі дані на інший носій.