SSD не выходит из строя за 1 день: 5 признаков того, что накопитель «умирает»

Твердотельные накопители значительно быстрее классических жестких дисков и не имеют движущихся частей, однако бесконечного ресурса у них тоже нет. Основой большинства SSD является NAND-память, ячейки которой постепенно изнашиваются в ходе циклов записи и стирания.

Контроллер накопителя пытается компенсировать этот процесс: равномерно распределяет запись между ячейками, исправляет ошибки и использует резервные блоки вместо изношенных. Поэтому SSD может нормально работать даже после записи десятков или сотен терабайт информации.

Но есть симптомы, которые лучше не игнорировать.

1. Компьютер начал зависать без видимой причины

Периодические зависания Windows, чрезмерно длительная загрузка системы, проблемы после выхода из спящего режима или внезапные перезагрузки могут быть связаны с накопителем.

Причина проста: если контроллеру SSD приходится повторно считывать проблемные участки памяти или исправлять всё больше ошибок, операционная система может долго ждать ответа от диска.

Однако этот симптом сам по себе ничего не доказывает. Аналогичное поведение могут вызывать оперативная память, драйверы, перегрев, блок питания или программные ошибки.

Тревожным сигналом является ситуация, когда зависания регулярно возникают именно во время загрузки файлов, запуска программ или других операций с диском.

2. Файлы вдруг перестают открываться

Еще более серьезный признак — регулярные ошибки при копировании, сохранении или открытии файлов.

Например, документ, который вчера работал нормально, вдруг оказывается поврежденным, архив не распаковывается, а Windows сообщает об ошибке чтения или записи.

Для накопителей NVMe стандарт S.M.A.R.T. предусматривает отдельный счетчик Media and Data Integrity Errors. Он позволяет фиксировать ошибки, связанные непосредственно с носителем или целостностью данных.

Единичная ошибка ещё не означает неизбежную гибель SSD. Но если таких ошибок становится больше, лучше сразу же создать резервную копию важных данных.

3. SSD резко потерял в скорости

Снижение скорости также может быть связано с проблемами накопителя, но в этом случае легко сделать неверный вывод.

Современный SSD может работать медленнее, что вполне нормально, когда он заполнен почти полностью, исчерпан быстрый SLC-кеш или контроллер перегрелся. Компания Samsung, например, прямо указывает, что высокие температуры могут временно снижать производительность SSD из-за механизмов тепловой защиты.

Поэтому снижение скорости с условных 7000 до 1500 МБ/с во время длительного копирования большого файла ещё не означает поломку.

Гораздо более подозрительное поведение — когда ранее быстрый накопитель без видимых причин начинает регулярно зависать при операциях чтения или записи, скорость падает почти до нуля, а одновременно появляются ошибки S.M.A.R.T.

4. Накопитель внезапно стал доступен только для чтения

Это один из самых серьезных признаков.

Некоторые SSD при возникновении критической проблемы могут перейти в режим «только для чтения». При этом файлы ещё можно открыть и скопировать, но записывать новые данные, изменять документы или устанавливать программы уже не получается.

Для NVMe это не просто теоретическая возможность. В стандарте предусмотрен отдельный критический флаг ReadOnly, который сообщает операционной системе, что носитель переведен в режим «только для чтения».

Если SSD неожиданно начинает вести себя именно так, не стоит пытаться «починить» его с помощью форматирования. Прежде всего нужно скопировать всё, что ещё удаётся прочитать.

5. S.M.A.R.T. начал сигнализировать о проблемах

Лучше всего не дожидаться появления внешних симптомов, а периодически проверять внутреннюю диагностику накопителя.

Для SSD с интерфейсом NVMe особенно полезны следующие параметры:

Critical Warning — критические проблемы накопителя;

Percentage Used — оценка использованного объема памяти;

Available Spare — остаток резервной области;

Media and Data Integrity Errors — ошибки носителя и данных;

температура;

общий объем записанных данных.

NVM Express называет «Percentage Used» одним из основных показателей износа SSD-накопителей NVMe. Этот показатель увеличивается по мере использования ресурса NAND-памяти.

При этом цифра 100 % не означает, что накопитель обязательно перестанет работать на следующий день. Это означает достижение расчетного ресурса, после которого производитель уже не гарантирует прежний уровень надежности.

Для SATA SSD ситуация сложнее: значения отдельных атрибутов S.M.A.R.T. могут различаться в зависимости от производителя. Компания Kingston прямо указывает, что для SATA эта система не полностью стандартизирована.

Поэтому для проверки желательно использовать не только универсальные программы, но и фирменные утилиты. Например, Kingston SSD Manager отображает состояние накопителя, оставшийся ресурс, резервные блоки, температуру и время работы. Samsung Magician обладает аналогичными функциями для SSD Samsung.

Главное правило — не ждать первой ошибки

Даже идеальный S.M.A.R.T. не дает стопроцентной гарантии того, что SSD завтра не выйдет из строя из-за неисправности контроллера, источника питания или прошивки.

Поэтому лучшая защита от поломки накопителя — это не диагностическая программа, а резервная копия.

Особенно стоит насторожиться, если одновременно появилось несколько симптомов: система зависает при работе с файлами, S.M.A.R.T. сообщает об ошибках, накопитель периодически исчезает из системы или переходит в режим «только для чтения». В такой ситуации эксперименты с SSD лучше отложить и сначала сохранить важные данные на другой носитель.