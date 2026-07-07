Батареи в подключаемых гибридах изнашиваются иначе, чем в электромобилях: результаты теста

На рынке подержанных автомобилей появляется всё больше подключаемых гибридов. Такие машины кажутся удобным компромиссом: в городе можно ездить на электричестве, а в дальних поездках — использовать бензиновый или дизельный двигатель. Но есть важный нюанс — состояние аккумулятора в таких автомобилях может сильно различаться даже у машин одного возраста и с аналогичным пробегом.

Британская компания Generational, занимающаяся анализом состояния аккумуляторов в подержанных электромобилях, проверила 1000 аккумуляторов в подключаемых гибридах и сравнила их с 1000 аккумуляторами полностью электрических автомобилей. Возраст автомобилей составлял от одного до 12 лет.

Что показала проверка батарей

На первый взгляд разница невелика. Средний показатель состояния батареи (SoH) у подключаемых гибридов составил 94,27 % от первоначальной емкости. У полностью электрических автомобилей этот показатель был немного выше — 94,94 %.

Однако главная проблема заключается не в среднем значении, а в разбросе результатов. Среди проверенных подключаемых гибридов у 4,7 % аккумуляторов показатель SoH уже составлял менее 85 %. У электромобилей таких случаев было значительно меньше — 1,5 %.

Другими словами, среднее состояние аккумуляторов в PHEV выглядит неплохим, но риск столкнуться с заметно изношенным аккумулятором в таких автомобилях выше.

Почему подключаемые гибриды изнашиваются по-разному

Причина — в различных сценариях эксплуатации. Одни владельцы регулярно заряжают гибрид от розетки и часто ездят на электротяге. Другие почти не заряжают аккумулятор и используют автомобиль преимущественно как обычный гибрид или даже как бензиновую машину с дополнительным весом в виде аккумулятора.

По этой причине два одинаковых автомобиля одного года выпуска и с аналогичным пробегом могут иметь совершенно разное состояние аккумулятора. Один владелец мог бережно заряжать автомобиль и не разряжать его «до нуля», а другой — постоянно использовать небольшой аккумулятор в режиме перегрузки.

На износ также может влиять частая быстрая зарядка. Раньше подключаемые гибриды обычно заряжали дома переменным током небольшой мощности. Но более новые модели всё чаще поддерживают быструю зарядку постоянным током, иногда до 50 кВт. Для небольшой батареи PHEV регулярная быстрая зарядка может стать дополнительной нагрузкой.

На что обратить внимание при покупке подержанного PHEV

Пробег в случае подключаемого гибрида не отражает всей картины. Автомобиль может иметь небольшой пробег, но батарея уже могла пройти множество циклов заряда и разряда.

Перед покупкой такого автомобиля следует проверить:

фактическое состояние батареи (SoH);

запас хода на электротяге после полной зарядки;

историю зарядок, если она доступна;

не было ли неисправностей в высоковольтной системе;

как часто автомобиль ездил именно в электрическом режиме;

Не простояла ли машина долго с полностью разряженным аккумулятором?

Особенно осторожно следует относиться к автомобилям, которые долго простаивали в разряженном состоянии, хранились на морозе или регулярно заряжались быстрой зарядкой до 100 % и разряжались почти до нуля.

Почему это важно для украинского рынка

Для Украины эта тема актуальна, ведь гибриды типа «plug-in» часто ввозятся в качестве подержанных автомобилей из Европы или США. На бумаге такие машины выглядят очень привлекательно: низкий расход топлива, возможность передвигаться по городу на электротяге и отсутствие опасений перед дальними поездками.

Но реальная экономия зависит от состояния аккумулятора. Если аккумулятор сильно изношен, запас хода на электротяге будет меньше, а часть преимуществ подключаемого гибрида просто исчезнет. В таком случае владелец получит более сложную и тяжелую машину, которая чаще будет работать как обычный бензиновый или дизельный автомобиль.

Поэтому при выборе подержанного PHEV не стоит ограничиваться проверкой кузова, двигателя и коробки передач. Состояние высоковольтной батареи должно быть одним из ключевых пунктов диагностики. Именно оно может существенно повлиять как на реальную стоимость автомобиля, так и на расходы после покупки.