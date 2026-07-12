Деньги на ветер: 5 функций смартфонов, за которые не стоит переплачивать

Производители смартфонов из года в год соревнуются в цифрах: больше нит, мегапикселей, ватт, терафлопсов и ИИ-функций. Но часть этих возможностей в реальной жизни практически бесполезна.

Когда человек выбирает новый смартфон, очень легко попасть в ловушку технических характеристик. На бумаге более дорогая модель почти всегда выглядит убедительнее: более яркий экран, более мощный процессор, более быстрая зарядка, камера на 200 МП и десятки функций на базе искусственного интеллекта.

Проблема в том, что далеко не все эти возможности действительно нужны большинству пользователей. Часто за них приходится переплачивать, хотя в повседневном использовании разница либо минимальна, либо вообще незаметна.

На какие характеристики не стоит обращать внимание

Первая завышенная характеристика — пиковая яркость дисплея. Производители любят указывать в презентациях 3000, 4000 или даже 6000 нит. Но обычно речь идет не о яркости всего экрана, а о кратковременном показателе на небольшом участке дисплея, чаще всего при просмотре HDR-контента.

Для реального использования важнее обращать внимание не на рекордную пиковую яркость, а на показатель HBM — режим повышенной яркости на солнце. Именно он показывает, насколько хорошо экран будет читаться на улице.

Вторая функция, за которую часто переплачивают, — сверхмощный процессор. Флагманские чипы нужны далеко не всем. Для мессенджеров, YouTube, браузера, банковских приложений и социальных сетей достаточно даже среднего уровня производительности.

Ориентироваться можно примерно следующим образом:

Snapdragon 685 или Helio G99 — базовый уровень для видео, звонков и мессенджеров;

Dimensity 7300/7400/7500 или Snapdragon 7s — подходящий вариант для многозадачности и простых игр;

Dimensity 8300/8400/8500 или Snapdragon 7+ / 8s — это уже хороший уровень для игр и более сложных задач;

Топовые процессоры Snapdragon 8 Elite / 8 Gen или Dimensity 9400 нужны тем, кто действительно играет, монтирует видео или хочет обеспечить себе запас на несколько лет.

Если человек не использует смартфон в качестве игровой консоли, переплачивать за самый мощный процессор зачастую не имеет смысла.

Третье — сверхбыстрая зарядка. На бумаге 90 Вт или 120 Вт выглядят гораздо лучше, чем 33 Вт или 45 Вт. Но зарядка не работает на максимальной мощности постоянно. Максимальная скорость доступна только на определенном отрезке, после чего она снижается для защиты аккумулятора.

Поэтому смартфон с зарядкой 90 Вт не обязательно заряжается в два раза быстрее, чем модель с зарядкой 45 Вт. А если вы ставите телефон на зарядку на ночь, разница вообще почти теряет смысл.

Камеры и ИИ тоже часто переоценивают

Отдельная ловушка — камера на 200 МП. Многие до сих пор считают, что больше мегапикселей автоматически означает лучшие фото. На самом деле большинство смартфонов всё равно делает окончательный снимок примерно на 12 МП, объединяя пиксели.

Гораздо важнее другие параметры:

размер датчика — чем больше, тем лучше;

светосила объектива — чем меньше число после f/, тем лучше;

наличие оптической стабилизации OIS;

качество обработки фотографии;

обычный телеобъектив, если вы часто снимаете издалека.

К переоцененным камерным функциям можно отнести:

съемку 8K-видео;

суперзамедленную съемку со скоростью более 240 кадров/с;

цифровой зум 100×;

десятки режимов, таких как «кино», «влог», «улица» или «подводная съемка».

Большинство людей в реальной жизни просто открывают камеру, нажимают «Фото» или «Видео» и начинают снимать. Поэтому важнее иметь стабильную основную камеру, чем громкий набор маркетинговых режимов.

Пятая функция — встроенный искусственный интеллект. Производители всё чаще позиционируют смартфоны как «AI-устройства», но многие из этих функций остаются интересными лишь первые несколько дней.

Большинству пользователей достаточно базовых возможностей:

быстрый поиск по изображению;

распознавание текста;

перевод;

удаление лишних объектов с фотографии;

голосовой помощник;

краткое изложение заметок или сообщений.

Все остальное часто выглядит как функция, для которой пользователю приходится самому придумывать сценарий использования. То есть смартфон получает ИИ, но не факт, что владельцу он действительно нужен каждый день.

Итак, при выборе смартфона стоит ориентироваться не только на громкие цифры в рекламе, но и на собственные сценарии использования. Кому-то действительно нужен топовый процессор, телеобъектив и зарядка за 20 минут. Но для большинства пользователей важнее стабильная работа, хороший экран на солнце, нормальная камера, автономность и адекватная цена.

В противном случае можно легко переплатить не за реальную пользу, а за функции, которыми вы воспользуетесь один-два раза — и забудете.