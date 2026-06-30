Набрал 15 баллов — лишился права на вождение: в Украине обсуждают новую систему для водителей

В Украине вновь обсуждают переход от разовых штрафов к системе накопительной ответственности для водителей. Речь идет о законопроекте №14133, который предлагает ввести штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения. После накопления определенного количества баллов водитель может временно лишиться права управления автомобилем.

В то же время важно уточнить: новые правила пока не вступили в силу. В официальной аннотации к законопроекту № 14133 указано, что документ зарегистрирован 21 октября 2025 года и в настоящее время находится на рассмотрении в комитете. В МВД также отдельно поясняли, что система штрафных баллов для водителей в Украине пока не введена, а любые изменения возможны только после принятия соответствующих нормативно-правовых актов.

Что предусматривает законопроект

Суть идеи заключается в том, чтобы наказывать не только за конкретное нарушение, но и учитывать общее поведение водителя на дороге. За каждое нарушение ПДД водителю будут начислять штрафные баллы. Если в течение 365 дней человек наберет 15 баллов, действие его водительского удостоверения предлагается временно приостановить. Для восстановления права управления транспортным средством потребуется вновь пройти обучение в автошколе и сдать теоретический и практический экзамены.

Об этом механизме заявил один из авторов инициативы, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко. На сайте Верховной Рады он пояснил, что законопроект ориентируется на подходы, которые уже используются в европейских странах, в частности в Германии и Великобритании.

В справке Исследовательской службы Верховной Рады указано, что документ предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и ввести новые статьи о штрафных баллах и временном приостановлении действия водительского удостоверения. Порог — 15 баллов для большинства водителей и 10 баллов для тех, кто получил водительское удостоверение менее года назад.

Почему штрафы считаются недостаточными

Авторы и сторонники инициативы объясняют её тем, что для части водителей денежные штрафы уже не действуют как сдерживающий фактор. Если человек регулярно нарушает ПДД, но просто оплачивает штрафы и продолжает ездить так же, система фактически не меняет его поведение.

Именно поэтому предлагается дополнительный механизм: накопление баллов должно отражать не единичный случай, а системный характер нарушений. Если водитель неоднократно создает риски на дороге, последствием может стать не только очередной штраф, но и временное приостановление действия водительского удостоверения.

На уровне парламентской аргументации это представляется как способ воздействия именно на «системных» нарушителей. По словам Крейденко, более 70% граждан либо не нарушают ПДД, либо допускают незначительные нарушения, поэтому новая система должна касаться прежде всего тех, кто регулярно игнорирует правила.

Как это должно работать с технической точки зрения

Техническая часть законопроекта не менее важна, чем сама идея баллов. В материалах Исследовательской службы Верховной Рады указано, что законопроект предусматривает внесение информации о штрафных баллах в Реестр административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Также данные должны отображаться на Едином государственном веб-портале электронных услуг.

В замечаниях Министерства внутренних дел к законопроекту также говорится о том, что штрафные баллы должна начислять Национальная полиция, а информация о них должна попадать в соответствующий реестр и на государственный веб-портал. То есть будущая система, если её примут, потребует не только изменений в законодательстве, но и корректной работы государственных реестров, обмена данными и механизмов информирования водителя.

Отдельная сложность — нарушения, зафиксированные автоматическими камерами. МВД обратило внимание на то, что в случае автофиксации ответственность может нести не фактический водитель, а владелец автомобиля или правообладатель. Это создает проблему для начисления персональных баллов именно водителю. В ведомстве прямо указали, что применение баллов к нарушениям, зафиксированным автоматически, может быть затруднено.

Какие риски уже видят эксперты

Исследовательская служба Верховной Рады в целом признает, что система штрафных баллов соответствует международной практике и может стать дополнительным инструментом воздействия на нарушителей. Однако в справке также указаны риски, связанные с законопроектом.

Главная из них — процедура временного приостановления действия водительского удостоверения. Согласно проекту, решение может принимать уполномоченное должностное лицо Национальной полиции. Исследовательская служба обращает внимание на то, что такой подход может привести к ситуации, когда водитель фактически лишается возможности управлять автомобилем еще до вынесения судебного решения или завершения процедуры обжалования. Это называется правовой диспропорцией, которая требует доработки.

Еще один нюанс — информирование водителя. В справке указано, что законопроект предусматривает уведомление о временной приостановке действия водительского удостоверения, но не содержит достаточного механизма регулярного информирования о самом начислении баллов. То есть водитель должен понимать не только конечный факт лишения права управления транспортным средством, но и видеть, как накапливаются баллы после каждого нарушения.

МВД в своих замечаниях также указывает на юридические несоответствия. В частности, ведомство обратило внимание на то, что штрафные баллы предлагается налагать одновременно со штрафом, а это может вызвать спор относительно двойного привлечения к административной ответственности одного вида за одно правонарушение.

Что это будет означать для водителей

Если законопроект будет принят в нынешней или близкой к ней редакции, для большинства дисциплинированных водителей практические последствия могут оказаться минимальными. Разовое незначительное нарушение не повлечет за собой автоматическую лишение прав.

Зато существенные риски возникнут для тех, кто регулярно нарушает правила: превышает скорость, игнорирует сигналы светофора, создает аварийные ситуации или неоднократно попадает в поле зрения полиции. Для таких водителей штраф перестанет быть единственным наказанием — каждое нарушение может приближать к временному приостановлению действия водительского удостоверения.

Однако пока говорить о запуске системы рано. Законопроект № 14133 ещё должен пройти парламентские процедуры, профильное рассмотрение, возможные поправки и голосование. До этого штрафные баллы не применяются, а водители не могут лишиться прав именно из-за накопления баллов.

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Идея штрафных баллов представляется логичным решением проблемы систематических нарушителей: она позволяет оценивать не отдельный эпизод, а поведение водителя в динамике. Однако для её практической реализации необходимы чёткие юридические меры предосторожности и надёжная техническая инфраструктура.

Ключевые вопросы — кто именно будет получать баллы в случае автофиксации, как водителя будут уведомлять об их накоплении, не будет ли нарушено право на обжалование и как будет функционировать реестр. Без ответов на эти вопросы новая система может стать не только инструментом безопасности, но и источником судебных споров.

Поэтому на данный момент речь идет не о новых правилах для водителей, а о законодательной инициативе, которая ещё должна быть доработана.