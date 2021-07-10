Українцям розповіли, як реагувати на шантаж в інтернеті

Вас шантажували в інтернеті? Скоріше за все так. Практично кожен користувач хоча б раз відчув на собі всі неприємності ситуації, що склалася. Розповідаємо, що робити, якщо вас шантажують в інтернеті, і яке покарання отримає зловмисник.





Як реагувати?

1. Шантаж не повинен залишатися без відповіді.

Якщо не відповідати на подібні повідомлення і не давати відсіч, то скоро ця прикрість стане прийнятною в суспільстві, і кожен буде вважати своїм обов’язком збагатитися на чужому горі.

2. Паніка не повинна перемогти над розумом.

Панікувати не можна ні в якому разі, тому що більше 90% неправильних рішень, прийнятих в цій ситуації, виявляться помилковими.

Що робити?

Зробіть скріншоти повідомлень від особи, яка шантажує.

Зробіть знімки екрану з повідомленнями і відразу ж збережіть їх на USB-накопичувачі. Навіть якщо у ваш комп’ютер «влізуть», ці файли вже не пропадуть.

2. Поміняйте паролі.

Якщо шантажер скопіював і вкрав паролі, він може поширити атаку через ваші облікові записи в соціальних мережах або інші онлайн-джерела.

3. Не використовуйте зламаний пристрій.

Все, що ви можете зробити на зламаному комп’ютері, може бути використано проти вас.

4. Зверніться до правоохоронних органів.

Ви повинні скласти заяву і дати свідчення про особу, яка здійснює безпосередній шантаж.

Покарання за шантаж в інтернеті

За шантаж в інтернеті зловмисникам загрожує:

1. Арешт

2. Позбавлення волі

3. Примусові роботи

Варто пам’ятати, що всі злочини, що здійснюються в інтернеті, передбачають покарання.

Будьте уважні!