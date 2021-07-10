Українцям розповіли, як реагувати на шантаж в інтернеті
Вас шантажували в інтернеті? Скоріше за все так. Практично кожен користувач хоча б раз відчув на собі всі неприємності ситуації, що склалася. Розповідаємо, що робити, якщо вас шантажують в інтернеті, і яке покарання отримає зловмисник.
Як реагувати?
1. Шантаж не повинен залишатися без відповіді.
Якщо не відповідати на подібні повідомлення і не давати відсіч, то скоро ця прикрість стане прийнятною в суспільстві, і кожен буде вважати своїм обов’язком збагатитися на чужому горі.
2. Паніка не повинна перемогти над розумом.
Панікувати не можна ні в якому разі, тому що більше 90% неправильних рішень, прийнятих в цій ситуації, виявляться помилковими.
Що робити?
Зробіть скріншоти повідомлень від особи, яка шантажує.
Зробіть знімки екрану з повідомленнями і відразу ж збережіть їх на USB-накопичувачі. Навіть якщо у ваш комп’ютер «влізуть», ці файли вже не пропадуть.
2. Поміняйте паролі.
Якщо шантажер скопіював і вкрав паролі, він може поширити атаку через ваші облікові записи в соціальних мережах або інші онлайн-джерела.
3. Не використовуйте зламаний пристрій.
Все, що ви можете зробити на зламаному комп’ютері, може бути використано проти вас.
4. Зверніться до правоохоронних органів.
Ви повинні скласти заяву і дати свідчення про особу, яка здійснює безпосередній шантаж.
Покарання за шантаж в інтернеті
За шантаж в інтернеті зловмисникам загрожує:
1. Арешт
2. Позбавлення волі
3. Примусові роботи
Варто пам’ятати, що всі злочини, що здійснюються в інтернеті, передбачають покарання.
Будьте уважні!
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