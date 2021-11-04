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Як перевірити знос акумулятора на смартфоні, ноутбуці та інших гаджетах

04.11.2021
1 хвилина на прочитання

Акумулятор – один із ключових компонентів сучасних гаджетів. Батарея, що вийшла з ладу, серйозно позначається на працездатності пристрою, тому проблема зносу АКБ хвилює багатьох користувачів. На щастя, його можна відстежувати, щоб вчасно вжити необхідних заходів. Як це зробити? Про це й йтиметься у цьому матеріалі.


Як перевірити знос батареї на телефоні

Для цього потрібно встановити на смартфон спеціальний додаток, що аналізує поведінку батареї. Рекомендуємо AccuBattery – перевірена програма, що чудово справляється зі своїм завданням. Безліч хвалебних відгуків у плей-маркеті підтверджують наші слова.

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  • Accu​Battery - Батарея Screenshot
  • Accu​Battery - Батарея Screenshot
  • Accu​Battery - Батарея Screenshot
  • Accu​Battery - Батарея Screenshot
  • Accu​Battery - Батарея Screenshot
  • Accu​Battery - Батарея Screenshot
  • Accu​Battery - Батарея Screenshot
  • Accu​Battery - Батарея Screenshot
  • Accu​Battery - Батарея Screenshot
  • Accu​Battery - Батарея Screenshot
  • Accu​Battery - Батарея Screenshot
  • Accu​Battery - Батарея Screenshot
  • Accu​Battery - Батарея Screenshot

Після скачування та встановлення софту вам потрібно деякий час скористатися пристроєм у звичному режимі. Через кілька днів-тиждень відкрийте програму, зайдіть у вкладку “Зарядка” і ознайомтеся з даними, які зібрала програма.

Інший варіант – AIDA64. Встановивши програму, запустіть її та перейдіть до розділу “Батарея”. Тут буде зібрана інформація про акумулятор, проаналізувавши яку, можна зробити висновки про ступінь зношування батареї.

AIDA64

Перевірка зносу батареї за допомогою USB-тестера

USB-тестер – зручний гаджет, що дозволяє швидко визначити стан акумулятора. Його потрібно підключити до зарядного пристрою, а смартфон приєднати до аксесуару. Після цього на екрані останнього почне з’являтися інформація про напругу, силу струму та споживану енергію.

Як перевірити знос батареї ноутбука

У випадку з ноутбуком все набагато простіше. Сторонні програми качати не доведеться – можна обійтись командним рядком. Запустіть комбінацією Win + R і наберіть команду powercfg energy. Після цього потрібно почекати близько 5 хвилин, доки у папці Windows/System32 не з’явиться файл зі звітом про стан акумулятора.

У файлі є два рядки: розрахункова ємність та остання повна зарядка. Щоб визначити відсоток зношування, потрібно розділити перше значення на друге. Отриманий результат – скільки ресурсів від початкових вдалося зберегти батареї.

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04.11.2021
1 хвилина на прочитання

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