Як перевірити знос акумулятора на смартфоні, ноутбуці та інших гаджетах

Акумулятор – один із ключових компонентів сучасних гаджетів. Батарея, що вийшла з ладу, серйозно позначається на працездатності пристрою, тому проблема зносу АКБ хвилює багатьох користувачів. На щастя, його можна відстежувати, щоб вчасно вжити необхідних заходів. Як це зробити? Про це й йтиметься у цьому матеріалі.





Як перевірити знос батареї на телефоні

Для цього потрібно встановити на смартфон спеціальний додаток, що аналізує поведінку батареї. Рекомендуємо AccuBattery – перевірена програма, що чудово справляється зі своїм завданням. Безліч хвалебних відгуків у плей-маркеті підтверджують наші слова.

Після скачування та встановлення софту вам потрібно деякий час скористатися пристроєм у звичному режимі. Через кілька днів-тиждень відкрийте програму, зайдіть у вкладку “Зарядка” і ознайомтеся з даними, які зібрала програма.

Інший варіант – AIDA64. Встановивши програму, запустіть її та перейдіть до розділу “Батарея”. Тут буде зібрана інформація про акумулятор, проаналізувавши яку, можна зробити висновки про ступінь зношування батареї.

Перевірка зносу батареї за допомогою USB-тестера

USB-тестер – зручний гаджет, що дозволяє швидко визначити стан акумулятора. Його потрібно підключити до зарядного пристрою, а смартфон приєднати до аксесуару. Після цього на екрані останнього почне з’являтися інформація про напругу, силу струму та споживану енергію.

Як перевірити знос батареї ноутбука

У випадку з ноутбуком все набагато простіше. Сторонні програми качати не доведеться – можна обійтись командним рядком. Запустіть комбінацією Win + R і наберіть команду powercfg energy. Після цього потрібно почекати близько 5 хвилин, доки у папці Windows/System32 не з’явиться файл зі звітом про стан акумулятора.

У файлі є два рядки: розрахункова ємність та остання повна зарядка. Щоб визначити відсоток зношування, потрібно розділити перше значення на друге. Отриманий результат – скільки ресурсів від початкових вдалося зберегти батареї.