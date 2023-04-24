Ракету Starship порівняли за розмірами з пасажирськими літаками Airbus A380 та Boeing 737-800 NG

Ракету Ілона Маска Starship, яка вибухнула під час нещодавніх випробувань, показали поряд із популярними пасажирськими літаками.

Starship – це 120-метрова двоступінчаста надважка ракета, вантажопідйомність якої складає близько 150 тонн. Її корпус складається з космічного судна Ship 24 та носія Super Heavy. На фото нижче Starship порівнюють за габаритами з літаками Airbus A380 та Boeing 737-800 NG.

Ракета і справді дуже велика. Вона майже вдвічі більша, ніж Airbus A380, який є найбільшим пасажирським літаком.

До речі, Ілон Маск заявив, що катастрофічний запуск ракети був успішним. А підірвали в повітря ракету з землі, щоб вона не впала у випадковому місці. Але ринок такого виправдання не прийняв. Акції тієї ж Tesla, ще однієї компанії пана Маска, одразу полетіли вниз.

Наступний запуск Starship очікується найближчими місяцями.