Люди полетять до Місяця: NASA назвала дату старту місії Artemis II

NASA офіційно оголосило, що перший за пів століття пілотований політ до супутника Землі відбудеться вже у лютому 2026 року. Раніше старт місії Artemis II планувався не пізніше квітня, проте агентство підтвердило готовність здійснити запуск раніше. Це стане першим виходом людей за межі низької навколоземної орбіти з часів місії Apollo 17 у 1972 році.

Деталі місії: Екіпаж із чотирьох астронавтів — Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох (NASA) та Джеремі Хансен (Канадське космічне агентство) — вирушить у 10-денну подорож. Вони не висаджуватимуться на поверхню, а здійснять обліт Місяця, пролетівши на відстані щонайменше 9200 км за його зворотним боком. Це далі, ніж будь-коли літало людство.

Готовність та наука: За словами керівництва NASA, ракета Space Launch System (SLS) вже фактично готова, а наземні випробування капсули Orion перебувають на фінальній стадії. Головний пріоритет — безпека екіпажу. Окрім пілотування, астронавти проводитимуть наукові експерименти, зокрема досліджуватимуть вплив далекого космосу на організм людини за допомогою спеціально вирощених зразків тканин (органоїдів).